Isernhagen F.B

Die Musikschule Isernhagen & Burgwedel bietet in diesem Jahr wieder eine Reihe an Matinéen an. An fünf Sonntagen spielen Lehrer und befreundete Künstler im Kammermusiksaal der Musikschule im Isernhagenhof entweder solistisch oder in einer Ensemblebesetzung. Eröffnet wird die Konzertreihe am Sonntag, 23. Februar, um 11.30 Uhr mit der Pianistin Claudia Rinaldi.

Claudia Rinaldi spielt verschiedene Facetten der Klaviermusik

Mit dem Konzert „En blanc et noir“ präsentiert Claudia Rinaldi Musik, die die Facetten des Klavierklanges besonders zur Geltung bringen. Auf dem Programm stehen zwei Sonaten von Domenico Scarlatti, eine Sonatine von Muzio Clementi und eine Habanera von Claude Debussy. In der Klaviersuite „ Napoli“ von Poulenc wechseln Stimmungen teilweise in Bruchteilen von Sekunden. Ferner erklingen Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester Fanny Hensel sowie von Franz Liszt (“Tarantella“) und Frédéric Chopin (1. Ballade). Mit der „Rhapsody in Blue“ hat George Gershwin eine Synthese aus einer klassischen Form mit Jazzharmonik geschaffen. Claudia Rinaldi spielt auch daraus Ausschnitte.

Die in Bremen geborene Pianistin deutsch-italienischer Herkunft nahm ihren ersten Klavierunterricht bei ihrer Mutter, später bei Professor Konrad Meister, und debütierte bereits mit elf Jahren in Italien. Es folgten Wettbewerbe und Konzerte mit Orchester. Zusätzlich erhielt sie Gesangsunterricht bei Professorin Sophie Charlotte Lehmann. Sie studierte an der Musikhochschule Hannover Musikerziehung, Künstlerische Ausbildung und Soloklasse bei Professor Roberto Szidon und Professor Bernd Goetzke. Von der Deutschen Schubert-Gesellschaft in Duisburg wurde sie mit dem Schubert-Preis ausgezeichnet.

Die Musikerin widmet sich heute vermehrt der Kammermusik im Trio con anima und im Duo con Brio sowie der Liedbegleitung. Claudia Rinaldi ist Dozentin im Bereich Korrepetition und Klavierunterricht an der Musikschule Isernhagen & Burgwedel.

Hier gibt es Karten

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind im Büro der Musikschule, Hauptstraße 68 in F.B., montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr erhältlich. Sie können auch unter Telefon (05139) 4088 und per E-Mail an MusikschuleIsernhagenBurgwedel@t-online.de vorbestellt werden.

Von Frank Walter