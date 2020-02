Isernhagen H.B

Es hatte sich schon im Herbst angedeutet, nun soll es endlich konkret werden: Auf einem Teilabschnitt der Burgwedeler Straße/L 381 in Isernhagen H.B. soll nachts nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Die Strecke würde damit auch für den Schwerlastverkehr unattraktiver werden. Für den Ortsbürgermeister und die Bürgerinitiative gegen die Verkehrsbelastung der Ortsdurchfahrt kann das aber nur ein erster Schritt auf dem Weg zu mehr Verkehrsberuhigung sein.

Ordnungsamtsleiter: „Wir werden nachts Tempo 30 anordnen“

„Wir werden vom Ortseingang aus Richtung Großburgwedel bis zur Einmündung der Bahnhofstraße nachts Tempo 30 anordnen“, legte sich Isernhagens neuer Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster nun fest. Die Gemeinde tut das in ihrer Funktion als Untere Verkehrsbehörde. Umsetzen muss dies dann die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, bei der die Straßenbaulast für die L 381 liegt. Widerstände sind von dort aber nicht zu erwarten, sagte Julia Fundheller, stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Hannover, auf Nachfrage. „Das ist ja im Grunde schon mit uns abgestimmt.“

Tatsächlich dient als Begründung für die Temporeduzierung, die zwischen 22 und 6 Uhr gelten wird, ein Schriftstück aus der Landesstraßenbehörde in Hannover. Diese hatte im vergangenen Jahr auf der Basis von Verkehrszählungen den Verkehrslärm berechnen lassen, der sich entlang der L 381 in Isernhagen H.B. und N.B. auf die angrenzenden Gebäude auswirkt. Die Gutachter waren zu dem Schluss gekommen, dass ein nächtliches Tempolimit, um den Lärm zu reduzieren, nur auf dem etwa 600 Meter langen Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Ortsausgang in Richtung Großburgwedel angebracht ist. Entlang der übrigen, etwa 3,5 Kilometer langen Ortsdurchfahrt würden die „für eine derartige Anordnung erforderlichen Werte nicht überschritten“, heißt es in einem dazu verfassten Schriftstück der Gemeindeverwaltung, das im Herbst öffentlich wurde.

Schwerlastverkehr lässt sich nicht komplett verbannen

Von der Polizei, die als Fachbehörde bei der Anordnung von Tempo 30 genau wie die Landesbehörde beteiligt wird, erwartet Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya ebenfalls keinen Einspruch. Die Polizei werde sich zurückhalten, weil eben nicht Sicherheitsaspekte, sondern der Verkehrslärm als sachliche Begründung für das Tempolimit herhalten wird. Zweifel, ob die seit Jahren geforderte Temporeduzierung nun tatsächlich umgesetzt werden kann, hat er nicht: „Das wird so kommen.“ Eine komplette Verbannung des besonders lauten Schwerlastverkehrs aus dem Ort hingegen sei nicht möglich, da die L 381 Umleitungsstrecke für die Autobahnen sei.

Wann die neuen Tempo-30-Schilder in Isernhagen H.B. zu erwarten sind, dazu wagt der Bürgermeister allerdings keine Prognose. Er verweist auf Kirchhorst: Für die dortige Ortsdurchfahrt, die Steller Straße/K 112, hatte die Gemeinde schon vor Monaten angeordnet, den Tempo-30-Abschnitt vor dem Pflegeheim bis zur Einmündung des Schulwegs zu verlängern. Dennoch habe die Region als Straßenbaulastträgerin bis heute noch nicht die Schilder versetzt.

Ortsbürgermeister fordert weitere Tempo-30-Abschnitte für H.B.

In Isernhagen H.B. wurde die Nachricht vom neuen Tempo-30-Abschnitt zwischen Ortseingang und Bahnhofstraße am Sonntag positiv aufgenommen. Sowohl für Heike Haeseler, Sprecherin der Bürgerinitiative gegen die Verkehrsbelastung der L 381, als auch Ortsbürgermeister Simon Müller ( CDU) kann dies aber nur ein Anfang sein. „Es sollte weitergehen“, meinte Haeseler, während Müller schon konkret Stellen im Ortsteil benannte, an denen das Tempo ebenfalls reduziert werden müsse – und zwar auch tagsüber. Neuralgische Punkte sind für ihn der Bereich des Jugendtreffs und der Abschnitt vor dem ehemaligen Gasthaus Sievers. An beiden Stellen müssten unter anderem Schulkinder die viel befahrene Ortsdurchfahrt ohne bauliche Hilfe wie Ampeln oder Mittelinseln überqueren, um zu den Bushaltestellen zu gelangen.

Von Frank Walter