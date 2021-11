Isernhagen

Ob das tiefe Schlagloch auf dem morgendlichen Spazierweg, die wilde Müllhalde in der Natur, die Scherben auf dem Spielplatz oder die Straßenlaterne, die seit Tagen nicht leuchtet: Nicht alle Mängel, die sich in Isernhagen mit der Zeit so auftun, kann die Gemeinde überblicken. Seit dem 1. Oktober bietet die Verwaltung daher allen Bürgern und Bürgerinnen an, direkt und unkompliziert Hinweise auf Problemstellen ans Rathaus zu schicken. Die erste Bilanz nach einem Monat fällt positiv aus: Die Isernhagenerinnen und Isernhagener nehmen das Angebot sehr gut an.

200 Meldungen über die App seit dem Start am 1. Oktober

„200 Meldungen wurden seit dem Start schon eingestellt“, sagt Cornelia Holderith, die bei der Gemeinde für das Ideen- und Beschwerdemanagement zuständig ist. Mit so vielen Hinweisen habe man gar nicht gerechnet. Aber nicht für alle Beschwerden ist die Gemeinde zuständig. Beispielsweise seien kaputte Ampeln zumeist Sache der Region. „Wenn wir nicht zuständig sind, geben wir die Hinweise weiter“, betont Holderith. Noch sei man in der Beobachtungsphase – und die enthülle auch noch kleinere Knackpunkte der App. So könnten externe Stellen wie etwa die Straßenmeisterei Burgwedel noch nicht in der App einstellen, wenn ein Mangel behoben sei. Das müsse manuell im Rathaus passieren. Aber auch Bürger können direkt über die App angeben, wenn sie sehen, dass ein Problem behoben wurde.

Mängelmeldungen landen direkt in der zuständigen Abteilung

Die App funktioniert selbsterklärend: Wer Meldoo auf sein Smartphone heruntergeladen hat, braucht nur wenige Klicks, um einen Mangel zu melden. Im ersten Schritt können Fotos hochgeladen und der Standort bestimmt werden. In einem zweiten Schritt hat die App verschiedene Kategorien hinterlegt. Verschmutzung, Vandalismus, Müll, Bäume, Straßenschäden, Beleuchtung, Verkehrsschilder und Spielplatz sind nur eine kleine Auswahl. Im letzten Schritt kann der Benutzer eine Beschreibung der Problemstelle angeben und absenden. Jeder, der die App hat, kann die einzelnen Meldungen auf der Gemeindekarte einsehen – orange sind offene Meldungen, grün sind behobene.

Auch den beschmierten Blitzer an der Hauptstraße hat es per Mängelmeldung in der App gegeben. Quelle: Carina Bahl

Je nachdem, welche Kategorie ausgewählt wurde, landet die Meldung direkt bei der richtigen Stelle im Rathaus, beispielsweise beim Baubetriebshof. Hinter jeder Kategorie stehe ein eigener Workflow, teilt die Gemeinde mit. „Nur wenn es unklar ist, wer zuständig ist, etwa bei Vandalismus oder Sonstiges, dann geht die Meldung bei mir ein, und ich leite sie an die passende Stelle weiter“, erläutert Holderith.

130 Mängel sind in Isernhagen bereits behoben

Die Bilanz des ersten Monats kann sich derweil auch auf Gemeindeseite sehen lassen: Von den bisher 200 Meldungen sind 130 bereits abgearbeitet. Dafür gab es in den sozialen Medien auch schon jede Menge Lob von den Isernhagenerinnen und Isernhagenern. Andere Probleme, wie etwa der schlechte Zustand eines Radwegs, lassen sich nicht binnen weniger Tage beheben, sondern brauchen langfristige Lösungen.

Grün markiert behobene Mängel, orange offene Meldungen. Quelle: Screenshot Meldoo-App

Neben der App steht Holderith auch weiterhin per E-Mail an ideenbeschwerden@isernhagen.de und unter Telefon (05 11) 61 53 10 12 für Ideen und Beschwerden zur Verfügung. „Es sind nicht weniger Anrufe geworden, seit es die App gibt“, sagt sie. Vielmehr sind die App-Nutzer offenbar andere Bürgerinnen und Bürger als jene, die zum Telefon greifen würden, um die Gemeinde zu kontaktieren. „Die App-Hinweise kommen jetzt obendrauf.“ Man merke, dass die Hemmschwelle sehr viel niedriger sei, etwas zu melden. So hätten es auch die drei leeren Getränketüten unter einer Parkbank schon per App-Hinweis ins Rathaus geschafft.

Von Carina Bahl