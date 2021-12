Isernhagen N.B

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend offenbar auf dem Gelände eines Autohauses an der Straße Am Ortfelde randaliert. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, zerstörten sie die Außenspiegel eines firmeneigenen Ford Focus und eines Fiestas. Bei einem gegenüber am Fahrbahnrand abgestellten Ford Kuga wurde der Außenspiegel leicht beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Alina Stillahn