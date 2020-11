Altwarmbüchen

Die Polizei bittet im Fall einer Unfallflucht in Altwarmbüchen um Zeugenhinweise. Am Sonnabend zwischen 13.45 und 14.10 Uhr hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen Audi A5 auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Opelstraße in Altwarmbüchen beschädigt. Wahrscheinlich – so die Beamten in ihrem Bericht – geschah dies beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite.

Bei der Karambolage wurde die Frontschürze des A5 beschädigt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 500 Euro und haben ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Sie bitten Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der zuständigen Dienststelle in Großburgwedel mitzuteilen.

Von Thomas Oberdorfer