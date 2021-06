Isernhagen/Burgwedel

Worauf kommt es in der Arbeit als Teamer an? Wie leite ich eine Gruppe? Wie motiviere ich junge Menschen? Mit diesen und anderen Fragen haben sich zwölf Jugendliche beschäftigt, die am Traineeprogramm der Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar sowie St. Marien, St. Nikolai und Christophorus in Isernhagen teilgenommen haben.

Kurs gab es im Corona-Jahr in Präsenz und per Videokonferenz

Der Kurs besteht aus einer Mischung aus Jugendgruppe und Jugendleiterschulung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen darin praxisnah, wie die Arbeit in einer Gruppe und die Leitung derselben funktionieren können. Einmal im Monat trafen sich die Jugendlichen dafür mit den Diakonen aus den vier Kirchengemeinden – an Anfang mit Hygienekonzept in Präsenz, später in Zoom-Videokonferenzen, weil Corona nichts anderes zuließ. Bei einem Abschlussgottesdienst in Kirchhorst bekamen jetzt alle ihre Bescheinigung und ein kleines Geschenk überreicht. Viele von ihnen sind bereits in den Kirchengemeinden aktiv.

Wer sich ebenfalls von den Diakonen ausbilden lassen möchte: Der nächste Kurs in Isernhagen startet bereits am 14. Juli. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es auf https://www.kirchenkreisjugenddienst.com/trainee.html.

Von Carina Bahl