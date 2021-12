Burgwedel

Aufregung? Die gab es 2021 zu genüge. Diese zehn Geschichten haben im abgelaufenen Jahr für Gesprächsstoff in Burgwedel gesorgt.

10. Restaurant „Frida am See“ darf Strand nicht nutzen

Die Terrasse war im Sommer voll, aber der Strandbereich mit einem Absperrband abgesperrt. Quelle: Alina Stillahn

Mit einem großzügigen Außenbereich auf dem Strand am Springhorstsee eröffnete Anfang des Sommers das Restaurant „Frida am See“. Doch nur wenige Wochen später war von den Liegestühlen, den schwimmenden Plattformen und den großen Sonnensegeln nichts mehr zu sehen. Der Grund: Bei dem Bereich handelt es sich um ein Landschaftsschutzgebiet. Daher musste der Betreiber den Außenbereich am Strand erst mal dichtmachen.

9. Commerzbank soll schließen

Die Schließung der Commerzbank in Großburgwedel stand schon im Sommer fest, aktuell hat sie noch geöffnet. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Nach elf Jahren will die Commerzbank ihren Standort an der Von-Alten-Straße aufgeben. Diese Ankündigung sorgte in Burgwedel für mächtig Empörung. Nicht nur ist unklar, wo die Kundinnen und Kunden bald Bargeld abheben können, auch die gerade für ältere Menschen wichtige persönliche Beratung fällt weg.

8. Wahlkampf: Parteien streiten um Plakate

Zwei Wahlplakate der SPD im sogenannten Sandwichverfahren untereinander - das war laut den Auflagen der Stadt nicht zulässig. Quelle: Alina Stillahn

2021, Wahlkampfjahr: CDU und SPD stritten erst einmal darüber, wie die Wahlplakate nun richtig aufzuhängen seien. Aus Sicht der Christdemokraten hatte sich die SPD dabei nämlich nicht an die Regeln gehalten. Die Sozialdemokraten korrigierten den Fehler, übten ihrerseits aber Kritik an der Kommunikation. Der Wahlkampf ging weiter, und die Parteien konzentrierten sich auf Inhalte.

7. Innenstadtsanierung: Wie denn nun?

Mehr Leben auf der Von-Alten-Straße? Um die Innenstadt Großburgwedels attraktiver zu machen, erhält die Stadt eine Förderung – nur die rechtliche Ausgestaltung war lange unklar. Quelle: Alina Stillahn

Die Innenstadt Großburgwedels soll attraktiver werden. Dafür hatte sich die Stadt erfolgreich um Aufnahme in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ beworben. Insgesamt 9 Millionen Euro stehen dafür in den kommenden Jahren zur Verfügung. Aber es dauerte fast ein Jahr, bis sich die Politikerinnen und Politiker einig werden konnten, wie nun die Eigentümerinnen und Eigentümer an den Kosten beteiligt werden können.

6. Falsches Ortsschild bleibt jahrelang unbemerkt

Dieses falsche Schild blieb lange unbemerkt. Quelle: Antje Bismark

Wer vom Freibad Großburgwedel aus in Richtung Umgehungsstraße fuhr, fand sich plötzlich im Landkreis Hannover wieder. Den gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr, und ausgerechnet seine Nachfolgerin, die Region Hannover, feierte 2021 ihr großes Jubiläum. Das sorgte für einige herzliche Lacher – und die Stadt mühte sich, schnell das Schild mit der richtigen Aufschrift zu überkleben.

5. Kein Halt in Großburgwedel?

Ein Halt des Metronoms in Burgwedel am Abend sollte eigentlich gestrichen werden. Doch dann kam alles ganz anders. Quelle: Martin Lauber

Das war ein Paukenschlag für die Stadt: Ab Dezember sollte der Metronom um 19.57 Uhr nicht mehr in Burgwedel halten. Doch dann kam alles anders. Der Flix Train, der dann eigentlich Vorrang gehabt hätte, wird die Strecke wohl nicht wie geplant bedienen.

4. Wie bleibt ein Dorf ein Dorf?

30 Thönserinnen und Thönser versammelten sich im Sommer und protestierten gegen den Neubau zweier Häuser. Quelle: Alina Stillahn

In Thönse sollten zwei Mehrfamilienhäuser auf dem ehemaligen Dombrowski-Grundstück am Strubuschweg gebaut werden. Doch die Thönser wehrten sich. Aus ihrer Sicht waren die Häuser zu hoch, zu groß und zu breit. Der Protest immerhin scheint sich gelohnt zu haben: Die Häuser sollen auf jeden Fall kleiner werden. Doch die Frage stellt sich weiterhin in vielen Burgwedeler Ortsteilen: Wie kann Wohnraum geschaffen werden, ohne den örtlichen Charakter zu verlieren?

3. Eine Brücke sorgt für mächtig Ärger

Die Brücke über die Hengstbeeke hat in diesem Jahr sogar das Verwaltungsgericht Hannover beschäftigt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Brücke über der Hengstbeeke muss saniert werden. Dafür wollte das Land die stark frequentierte Landesstraße 310 zwischen Fuhrberg und Mellendorf für acht Monate sperren und kündigte das im Frühjahr recht spontan an. Das hielt so mancher Fuhrberger für einen schlechten Aprilscherz. Zweimal haben sich seitdem die Arbeiten verschoben. Zuletzt klagten sogar die Fuhrberger Unternehmer gegen die Sanierung und unterlagen am Verwaltungsgericht. Aktuell sollen die Arbeiten im März 2022 starten, ob das was wird? Eine Übersicht zu den Plänen lesen Sie hier.

2. Nur noch vier Tage Betreuung für die Kinder

Der Fachkräftemangel trifft auch Burgwedel hart: Für die städtische Kita Großburgwedel I hat das drastische Konsequenzen. Quelle: Alina Stillahn

Die Stadt hatte es bereits in einem offenen Brief angekündigt, im Januar 2022 soll es dann Realität werden: Die Kita Großburgwedel I kürzt die Betreuungszeiten massiv. Pro Kind ist dann nur noch die Betreuung an vier statt fünf Tagen möglich. In der Stadtverwaltung arbeitet man unterdessen an individuellen Lösungen, aber will den Eltern keine Hoffnung machen.

1. Hoher Besuch in Burgwedel

In den letzten Tagen ihrer Kanzlerschaft besuchte Angela Merkel Burgwedel. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Da haben einige Schülerinnen und Schüler von Gymnasium und IGS nicht schlecht gestaunt: Die (inzwischen ehemalige) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) höchstpersönlich landete mit dem Helikopter am Stadion An der Ramhorst. Mit einem Autokorso ging es dann in Richtung Gewerbegebiet zur Firma Biotech, die den weltweit ersten Ebola-Impfstoff in Großburgwedel produziert. Lange hielt es die Kanzlerin jedoch nicht in Burgwedel. Nun ist sie aber ja im Ruhestand und hat vielleicht Zeit, die Stadt noch einmal zu besuchen.

Von Alina Stillahn