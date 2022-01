Langenhagen

Junge Menschen ab 18 Jahren im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen können im Sommer auf Paddeltour gehen. Leonie Röhrs, bis November Vorstandsmitglied im Kirchenkreisjugendkonvent, bietet gemeinsam mit einem kleinen Team von Ehrenamtlichen eine Sommerfreizeit in Frankreich an: eine Woche lang paddeln auf dem Fluss Tarn und eine Woche campen in La Tamarissière am Mittelmeer.

Die Freizeit findet vom 31. Juli bis 14. August statt. Die erste Etappe führt nach Ispagnac, einem kleinen Dorf in Frankreich, von dem aus in den folgenden Tagen mit Kanus durch die Schlucht gepaddelt wird. Die Übernachtungen sind auf verschiedenen Campingplätzen in Zweierzelten. Nach einer Woche Paddeln auf dem Fluss geht es ans Meer: Auf dem Campingplatz in La Tamarissière stehen größere Zelte mit Holzfußböden und Feldbetten bereit, Strand und Mittelmeer sind fußläufig erreichbar.

Die Kosten betragen 450 Euro pro Person; eine Ermäßigung ist auf Anfrage erhältlich. Unter der Adresse www.kirchenkreisjugenddienst.com/freizeit-frankreich ist eine Anmeldung für Jugendliche aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark möglich; am 18. Juni um 10 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück zum Kennenlernen. Für Fragen ist die Organisatorin per E-Mail an Leonie.jannack@gmx.de erreichbar.

Von Stephan Hartung