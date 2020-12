Burgwedel

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr viele kreative Lösungen erfordert, um soziale Kontakte zu pflegen. Der Lockdown im Frühjahr, der Teil-Lockdown im Herbst und der aktuell geltende Lockdown bis ins neue Jahr haben es immer wieder unmöglich gemacht, Freunde wie gewohnt zu treffen. Das stellt auch die Jugendpflege Burgwedel vor die Frage, wie ihre Arbeit in Pandemie-Zeiten Erfolg haben und wie man trotz all der Beschränkungen eine feste Anlaufstelle für die Jugend in der Stadt bleiben kann. Aus diesem Grund hat das Team nun entschieden, die sozialen Medien zu nutzen.

Alltag der Jugendlichen ist mit sozialen Medien verbunden

Der Alltag von Jugendlichen ist heutzutage längst fest mit den sozialen Medien verbunden. Ob Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, Tiktok oder Switch – wer die Jugend von heute abholen möchte, schafft das am besten über Social-Media-Kanäle. Dem will sich nach eigener Aussage nun auch die Burgwedeler Jugendpflege nicht mehr verschließen und ist daher ab sofort unter „JugendpflegeBurgwedel“ auf Instagram und Facebook vertreten.

Anzeige

Julian Frechen kümmert sich um Facebook und Instagram

Julian Frechen aus dem Team der Jugendpflege ist ab sofort erster Ansprechpartner, wenn es um die sozialen Medien geht. Die Entscheidung für Facebook und Instagram fiel nicht schwer – die meisten Jugendlichen seien bei Instagram angemeldet, über Facebook könnten künftig auch die Eltern besser und schneller über die Angebote der Jugendpflege informiert werden. Allerdings: Um dem Datenschutz gerecht zu werden und unangebrachte Posts oder anonyme Mitteilungen zu unterbinden, setzt die Jugendpflege vorerst auf eine einseitige Veröffentlichung von Informationen, teilt die Stadt mit. Wer mit dem Team der Jugendpflege interagieren möchte, Fragen hat oder Hilfe sucht, muss weiterhin per E-Mail an jugendpflege@burgwedel.de, unter Telefon (01 60) 90 74 11 99 oder persönlich im Jugendzentrum an der Wiesenstraße in Großburgwedel den Kontakt mit den Betreuern suchen.

Lesen Sie auch: Eine Stunde mit Jugendpflegerin Annia Osterhues

Wir haben vom 21.12.2020 bis zum 10.01.2021 geschlossen! Für Einzelgespräche sowie weiteren Redebedarf findet Ihr uns... Posted by Jugendpflege Burgwedel on Tuesday, December 22, 2020

Mastodon als sichere Alternative

Facebook und Instagram sind mit Blick auf Datenschutzfragen dennoch nicht unumstritten. Deshalb hat die Burgwedeler Jugendpflege sich entschieden, als dritte Plattform Mastodon zu nutzen. Diese gilt unter Experten als deutlich „sicherer“. Die Jugendpflege erhofft sich von den Auftritten in den sozialen Medien, künftig schneller Antworten auf medienpädagogische Fragen und Schwierigkeiten zu finden sowie für die Jugendlichen bei Unsicherheiten in diesem Bereich da sein zu können. Zudem können die vielen Angebote der Jugendpflege nun noch zielgerichteter öffentlich gemacht werden. Über das Programm Teamspeak gibt es für die Jugendlichen zudem die Möglichkeit, in verschiedenen virtuellen Räumen miteinander zu quatschen und parallel am Computer zu zocken. „Mit Teamspeak steht nun eine Plattform zur Verfügung, die eine Kontaktaufnahme und einen Austausch, auch zu Schließungszeiten der Einrichtung der Jugendpflege ermöglicht“, sagt Jugendpfleger Uli Appel. Die App von Teamspeak, die im Computerbereich kostenlos zur Verfügung steht und für das Handy rund einen Euro kostet, verfügt über Serverstandorte in Hamburg sowie erhöhte Sicherheitsstandards.

Die ersten Posts sind auf Facebook und Instagram bereits online – und verweisen erst einmal auf das geschlossene Jugendzentrum bis zum 10. Januar. Allerdings: Außerhalb der Feiertage steht das Jugendpflegeteam täglich von 15.30 bis 18.30 Uhr unter Telefon (0 51 39) 8 83 87 für alle Fragen und Sorgen bereit. Einzelgespräche sind ebenfalls persönlich möglich.

Von Carina Bahl