Großburgwedel

Malen, Nähen, Kalligrafie und ein Philosophischer Gesprächskreis: Im März hat die Volkshochschule Hannover-Land (VHS) in Burgwedel neue Kurse im Gepäck. Dabei gibt es nicht nur für Fortgeschrittene Kurse, auch für Anfängerinnen und Anfänger hat die VHS etwas zum Schnuppern im Angebot.

Ab dem 15. März startet der Schnupperkurs „Moderne Kalligrafie und Lettering“. Dabei lernen Interessierte ab 14 Jahren verschiedene Schreibgeräte und Schriftarten kennen. Der Kurs findet an drei Dienstagen von 17.15 bis 19.30 Uhr statt und kostet 42 Euro. Zusätzlich fallen 15 Euro Materialkosten an.

Gesprächskreis: Zum Start geht es um Heimat

Die Salonkultur des frühen zwanzigsten Jahrhunderts wieder aufleben lassen? Das möchte das Format „Zeitgeist – Philosophischer Gesprächskreis für Frauen“. Zum Start am 17. März geht es um „Heimat“ und die Frage „Ist das ein Ort, an dem ich begraben sein möchte?“ Die Veranstaltung wird von Susanne Benze moderiert und findet an vier Donnerstagen von 17 bis 18.30 Uhr statt. Der erste Termin ist dabei zum Schnuppern und kostenlos. Danach kostet die Veranstaltung 32 Euro.

Der Kurs „Nähen für Fortgeschrittene“ beginnt am 28. März mit einem kurzen Kennenlernen, findet dann ab dem 25. April immer montags von 15 bis 17.15 Uhr statt und dauert sechs Wochen. Er kostet 118 Euro. Dabei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Nähprojekte anzugehen, die sie schon lange machen wollten. Unterstützung erhalten sie dabei von einer Damenschneiderin und Modedesignerin. Für Nähanfängerinnen und -anfänger kann die Volkshochschule einen separaten Kurs einrichten und bittet Interessierte sich zu melden.

Anmelden können sich Interessierte online unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (05032) 901440.

Die VHS-Geschäftsstelle in Burgwedel, Auf dem Amtshof 8, hat montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Am Freitag öffnet sie von 9 bis 12 Uhr.

Von Alina Stillahn