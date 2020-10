Kaum öffentliche Toiletten in Burgwedel

Großburgwedel

Wehe dem, der beim Bummel durch die Innenstadt von Großburgwedel ein dringendes Bedürfnis verspürt. Zwar stellt ein Wegweiser mitten in der Fußgängerzone gleich drei WC-Standorte vermeintlich zur Wahl, aber das Versprechen auf eine öffentliche Toilette in der Nähe ist trügerisch. Zweimal steht man vor verschlossenen Türen. Allenfalls im Rathaus, und dort auch nur zu den Sprechzeiten, kann man sich Erleichterung verschaffen. Das wissen aber nur Insider.

Fehlanzeige im Amtshof: Außer Inhabern des sogenannten Euroschlüssels dürfen nur noch Mitarbeiter und Kursteilnehmer der VHS dort die Toiletten benutzen. Quelle: Martin Lauber

Keine WCs im Amtshof und in der Bücherei

Anders als in der Nachbarstadt Burgdorf, wo zwei Toilettenhäuser am Spitta- und am Schützenplatz rund um die Uhr sieben Tage die Woche – für 50 Cent – benutzt werden können, hat sich in Großburgwedel infolge der Corona-Pandemie das ohnehin zeitlich eingeschränkte WC-Angebot weiter verknappt. Gab es bis März noch im Amtshof und in der Bücherei wenigstens zu deren Öffnungszeiten öffentliche WCs, lassen in beiden Häusern die geforderten Hygienekonzepte dafür laut Stadtsprecherin Katrin Fieber „bedauerlicherweise“ keinen Spielraum mehr.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule im Amtshof-Gebäude habe nach ihrer coronabedingten Totalschließung überhaupt nur wieder geöffnet werden dürfen dank einer Regelung, die sicherstellt, dass die Toilettenanlage allein Mitarbeitern und Kursteilnehmern zur Verfügung steht. „Kein öffentliches WC“, verkündet denn auch eine große Tafel vor dem Eingang des Gebäudes enttäuschten Fußgängern, die dem Hinweis auf der Von-Alten-Straße gefolgt sind. Nur für jene, die über einen Euroschlüssel verfügen, ist diese barrierefreie Toilette noch nutzbar.

In der Stadtbücherei gilt coronabedingt eine Einbahnstraßenregelung. Das Bücherei-WC ist nur noch während des Wochenmarkts zugänglich. Quelle: Martin Lauber

Auch die Toiletten in der Bücherei an der Von-Alten-Straße stehen, obwohl der Wegweiser vor dem alten Fachwerkhaus das Gegenteil behauptet, der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung – außer jeweils am Wochenmarkt-Donnerstag von 7 bis 14 Uhr, wenn auch die Marktbeschicker auf eine Toilette angewiesen sind. Während der übrigen Öffnungszeiten steht eine Pappwand mit simulierten Bücherrücken vor den Toilettentüren.

Fotobücherwand statt WC in der Stadtbücherei. Quelle: Martin Lauber

Leicht paradox wirkt an dieser literarischen Kulisse der profane Hinweis „WCs geschlossen“. Fieber erinnert daran, dass es der Stadt Burgwedel auch bei dieser Einschränkung um den Infektionsschutz der Entleiher gehe. Das Hygienekonzept sehe sogar vor, dass die zurückgegebenen Bücher einige Tage lang in Quarantäne bleiben müssen, bevor sie wieder in die Regale einsortiert werden.

Rathausklo ist ein Geheimtipp

Dort, wo es gelingt, trotz aller Corona-Beschränkungen in puncto öffentliches WC doch Bürgerfreundlichkeit zu zeigen, hat die Stadt bisher ein Geheimnis gemacht – im seit Pandemiebeginn für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossenen Rathaus an der Fuhrberger Straße. Nichts im Kundenverkehr geht dort ohne Termin – außer einem Toilettenbesuch. Aber auf ein WC gibt es keinen Hinweis am Gebäude, nur auf die allgemeinen Hygieneregeln.

Die Rathaustüren öffnen sich eigentlich nur für Bürger, die einen Termin ausgemacht haben. Aber Menschen mit einem dringenden Bedürfnis wird während der Sprechzeiten unkompliziert Zutritt zur Toilette gewährt. Quelle: Martin Lauber

Beim Nachbarn Isernhagen ist das Rathaus nicht abgesperrt. „Es wird darauf geachtet, dass Besucher sowie Beschäftigte unterschiedliche Toiletten benutzen“, schildert Gemeindesprecherin Svenja Theunert das Prozedere. Auf Abstandsregeln werde hingewiesen, die Reinigungsintervalle entsprächen denen, die das Robert-Koch-Institut auch für die Schulen empfehle. Theunerts Fazit: „Aufgrund der Terminvergabe und vorgenannten Regelungen gab es bisher keine Probleme.“

WC im Rathaus ist an dessen Öffnungszeiten zugänglich

In Großburgwedel ist das alles etwas komplizierter. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma stehen im Eingangsbereich des Rathauses, um Besucher, die einen Termin vereinbart haben, in den Wartebereich einzulassen und am Ende ihres Termins zur Eingangstür zurückzubegleiten. Den Sommer über musste draußen gewartet werden, den neuen Service für die kalte Jahreszeit gibt es seit dem 21. September. Nach Aussage der Stadtsprecherin kann ihn gern auch nutzen, wer das stille Örtchen im Rathaus aufsuchen will. Auf die Testfrage nach dem WC lautete am Freitagmorgen die Antwort der Securitymitarbeiterin: „Kein Problem.“ Das gilt für alle Werktage außer mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie für montags von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr. „Sonst klingeln“, sagt Fieber. „Weggeschickt wird keiner.“

Jutta Busch, Leiterin der Bücherei, und Irina Dittmann aus der VHS-Geschäftsstelle wussten zumindest bis Freitag nichts von dieser Möglichkeit. Beide bestätigten auf Anfrage, dass in ihren Häusern immer wieder „Notfälle“ vorstellig würden und dass sie älteren Menschen oder Eltern mit Kleinkindern den Zugang zur Toilette kaum verweigern könnten.

Von Martin Lauber