In ihrer kleinen Ansprache zwischen Baggern und Sandflächen hat sich Burgwedels Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) einen kleinen Scherz erlaubt. „Die Kokenhorststraße werden wir irgendwann in Kindallee umtaufen“, meint sie augenzwinkernd – und mancher der geladenen Gäste an diesem sonnigen Freitagmittag kommt ins Grübeln. Firmeneigentümer Martin Kind winkt ab, das stimme natürlich nicht, meint er, und dennoch huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Tatsächlich hat das Hörgeräte- und inzwischen auch Brillen-Unternehmen viel investiert in diese Straße – und jetzt kommt noch ein Bauvorhaben hinzu.

„Wir platzen aus allen Nähten“

Direkt zu Füßen des Kind-Pylons, einer Stele, die das Firmenlogo in den Burgwedeler Himmel reckt, entsteht ein neues Logistikzentrum, gleich neben dem Firmensitz. Die neue Halle hat eine Nutzfläche von rund 3400 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, und ist damit doppelt so groß wie die bisherige Logistikhalle. „Wir platzen schon lange aus allen Nähten“, sagt Geschäftsführer Alexander Kind, Sohn von Firmeneigentümer Martin Kind, beim Spatenstich für das Bauvorhaben. Daher habe man sich entschlossen, die Kapazitäten zu erweitern.

Die neue Halle dient als Zwischenlager für Hörgeräte und Brillen sowie als Verteilzentrum. Von hier aus werden die Kind-Filialen mit Waren beliefert und Online-Aufträge von Kunden abgewickelt. „Wir stellen im Zuge des Bauvorhabens unsere Logistik-Prozesse auf den Prüfstand. Mithilfe einer neuen IT wollen wir effizienter werden“, kündigt Geschäftsführer Kind an.

Reicht das Budget von 6 Millionen Euro?

Bereits im Dezember soll die Halle fertig sein. Geschäftsführer Kind und Bauleiter Matthias Stieff von der Firma igb hoffen, dass der Termin zu halten ist und die Kosten nicht steigen. Sechs Millionen Euro nehme man in die Hand, das sei bereits deutlich mehr als ursprünglich kalkuliert, sagt Kind. Stieff beklagt nicht nur die seit der Corona-Krise auftretenden Lieferengpässe bei Baustoffen. Bei den Materialien, etwa Stahl, gebe es derzeit nur tagesaktuelle Preise, berichtet er. „Es ist auch sehr schwierig, Handwerker zu bekommen“, sagt der Bauleiter.

Erst zwei Jahre ist es her, dass die Firma Kind ein Aus- und Weiterbildungszentrum in der Kokenhorststraße errichtet hat. 15 Millionen Euro hatte das Unternehmen investiert und ein mehr als 5000 Quadratmeter großes Gebäude in die Straße gesetzt.

Immer wieder werde sie gefragt, erzählt Bürgermeisterin Wendt am Schluss ihrer Rede, warum sie kein Stadtmarketing betreibe. Wendt deutet mit dem Finger in die Luft zum Firmenlogo. „Wir haben doch Kind“, sagt sie.