Hannover

Die Mutter, die ihre Tochter als Erziehungsmaßnahme mehrfach in einen Hundekäfig sperrte, ihr ein Elektrohalsband umlegte und sie häufig schlug, ist am Mittwoch vom Landgericht Hannover zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Die Jugendkammer 1 unter Vorsitz von Richter Stefan Lücke sprach die 44-jährige Andrea K. wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Freiheitsberaubung schuldig. Die Angeklagte hatte die Taten zwischen August 2016 und September 2017 in einem Haus am Würmsee nahe Burgwedel begangen.

„Erheblich misshandelt“

Oberstaatsanwältin Christiane Müller-König hatte zuvor für die Verhängung einer Haftstrafe von fünf Jahren plädiert. Die Mutter habe ihr zur Tatzeit sechs Jahre altes Kind „erheblich misshandelt“, die Erziehungsmethoden seien „menschenunwürdig“ gewesen. Verteidiger Helmut Wöhler hielt dagegen eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren für ausreichend: Andrea K. habe nicht aus sadistischen Motiven gehandelt. Sie sei mit der Erziehung ihrer Tochter überfordert gewesen, habe sich bei Außenstehenden aber immer wieder um Hilfe bemüht. Die Strafe könne zur Bewährung ausgesetzt werden, weil die Mutter sicher keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstelle und durch den Verlust ihrer Kinder schon erheblich gestraft sei.

Die beiden Mädchen wurden im Herbst 2017 in die Obhut des Jugendamtes gegeben. In ihrem Schlusswort sagte Andrea K., sie wünsche sich, dass es den Kindern nun besser gehe als früher.

Tochter ist schwer gestört

Am Nachmittag des Vortages hatte K. unter Tränen ein Geständnis abgelegt, das über ihr Teilgeständnis vom ersten Verhandlungstag hinausging. Sie räumte ein, die ältere ihrer beiden Töchter mehrfach in eine Hundebox eingesperrt, sie mittels eines Halsbands mit Stromstößen traktiert und mit Gürtel oder Stock geschlagen zu haben. Ein Kinderpsychiater bescheinigte dem inzwischen neun Jahre alten Mädchen eine schwere posttraumatische Belastungsstörung mit einem Hang zur Selbstverletzung – etwa durch das Ausreißen von Haaren und das Verweigern der Nahrungsaufnahme. Auffällig sei auch, dass sich das Opfer immer wieder selbst die Schuld für die brutalen Bestrafungen zuweise. Es sei damit zu rechnen, so der Gutachter, dass die Tochter viele Jahre psychologisch betreut werden müsse, möglicherweise sogar ihr Leben lang.

Der 41 Jahre alte Vater des Mädchens war vom Amtsgericht Burgwedel im März dieses Jahres wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen und wegen eines Falls von Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Im Landgerichtsprozess hatte er etliche der Vorwürfe gegen die Mutter bestätigt, die auch das Kind erhoben hatte.

Von Michael Zgoll