Langenhagen/Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

„Wenn wir gerufen werden, dann ist es wirklich schlimm“, sagt Rainer Müller-Jödicke. Gemeinsam mit anderen evangelischen Gemeindepastorinnen und -pastoren im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen übernimmt der Seelsorger der Martinsgemeinde aus Engelbostel regelmäßig Notfalldienste. Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger kommen überall dort zum Einsatz, wo durch ein Ereignis im Leben der Betroffenen nichts mehr so ist, wie es Minuten zuvor noch war. Sie leisten Erste Hilfe für die Seele.

Nur im „Tatort“ kommt der Kommissar alleine

„Nur im ,Tatort’ kommt der Kommissar mit einer Todesnachricht alleine an die Wohnungstür“, sagt Müller-Jödicke. „Im echten Leben sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten prinzipiell dankbar, wenn sie die Notfallseelsorge bei solchen Einsätzen an ihrer Seite wissen.“

„Notfallseelsorge macht deutlich, welche Bedeutung eine tragende Gemeinschaft in besonderen Situationen hat“, sagt Pastorin Jessica Jähnert-Müller aus Kirchhorst, die sich regelmäßig in den Notfallseelsorgedienstplan einträgt. „Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe für uns als Kirchen, da zu sein, wo Not und Leid sind“, ergänzt Michael Habel, katholischer Gemeindereferent und ebenfalls Notfallseelsorger.

Knapp 1000 Notfallseelsorger im Land aktiv

Die Notfallseelsorge in der evangelischen Landeskirche Hannovers ist in 51 Systemen organisiert, in den meisten Fällen entsprechen diese dem Zuschnitt der Kirchenkreise. Etwa 800 Hauptamtliche, überwiegend Pastorinnen, Pastoren, Diakoninnen und Diakone, und etwa 130 ausgebildete Ehrenamtliche engagieren sich dort.

Im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen sind es insgesamt 20. „Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeitenden sorgfältig ausgebildet sind und vor Ort gut begleitet werden“, sagt Joachim Wittchen, Beauftragter der Landeskirche für Notfallseelsorge.

Auch Jähnert-Müller betont die Bedeutung der Ausbildung, die in Form von Grundmodulen und Aufbaukursen organisiert ist. „Seelsorge ist eine Grundaufgabe der Kirche, aber für die Notfallseelsorge ist eine spezielle Vorbereitung sehr wichtig.“ Auch der kollegiale Umgang miteinander ist wichtig. Nach anstrengenden Notfallseelsorgeeinsätzen springen Kolleginnen und Kollegen aus Nachbargemeinden ein, um das Verarbeiten des Einsatzes in Ruhe zu ermöglichen.

Kirchenkreis sucht ständig Ehrenamtliche Der Kirchenkreis sucht stets Interessierte, die ehrenamtlich in der Notfallseelsorge mitarbeiten wollen. Sie gehen natürlich nicht unvorbereitet in diesen wichtigen Dienst. Ehrenamtliche absolvieren zunächst eine ausführliche Ausbildung in Sachen Notfallseelsorge und können sich anschließend in landeskirchlichen Fortbildungen für die Tätigkeit qualifizieren. Für alle Fragen dazu steht Harms per E-Mail an karl-martin.harms@evlka.de oder telefonisch unter (0171) 2759307 zur Verfügung.

Viele Einsätze bei Unfällen auf Autobahnen

Als Beauftragter für die Notfallseelsorge im Kirchenkreis steht Pastor Karl-Martin Harms für Gespräche nach Einsätzen zur Verfügung. „Die Notfallseelsorge ist ein ausgesprochen anspruchsvoller Dienst“, sagt er. Zur Verfügung stehen die Geistlichen auch dann, wenn Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte nach schweren Einsätzen selbst Erste Hilfe für die Seele, also vertrauensvolle Gespräche, suchen.

Im Jahr 2020 wurden die Notfallseelsorger zwischen Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark zu insgesamt 20 Hilfeleistungen gerufen. Elf dieser Einsätze fanden im sogenannten innerhäuslichen Bereich statt. Die übrigen waren angesichts der viel befahrenen Autobahnen 2 und 7 bei schweren Unfällen nötig.

Von Sven Warnecke