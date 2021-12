Langenhagen

Es gibt Tee, na klar. Dazu ostfriesische Waffeln, auch Ostfriesenhörnchen oder Hungerkuchen genannt. Wenn ein gebürtiger Ostfriese wie Holger Grünjes einlädt, muss mit derart schmackhaften Leckereien samt süßer Sahne gerechnet werden. Doch Grünjes hat als Superintendent des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen nicht allein wegen dieser norddeutschen Köstlichkeiten geladen, sondern um über seine nun im Dezember endete Amtszeit zu reden.

Knapp acht Jahre sind vergangen, seit Grünjes im Januar 2014 das Amt des Superintendenten für den Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen von seinem Vorgänger Martin Bergau übernommen hat. Und in dieser Zeit ist viel passiert. Ob die Flüchtlingskrise mit Angela Merkels Motto „Wir schaffen das“ oder die Corona-Pandemie – beides waren intensive Betätigungsfelder. Natürlich hat sich dieser auch die evangelische Kirche mit Grünjes an der hiesigen Spitze angenommen. Es war nicht nur für ihn, sondern auch für die gut 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchenkreis eine fordernde Zeit. Aber auch bewegend, bilanziert der Superintendent.

Flüchtlings- und Corona-Krise haben Kirchenkreis bewegt

Daran lässt der nunmehr 65-jährige Grünjes auch keinen Zweifel. Doch ohne die vielen Ehren- und Hauptamtlichen im Kirchenkreis wäre die Bewältigung der Flüchtlingskrise nicht gelungen, betont er. Auch die aktuell großen Probleme rund um die Corona-Pandemie zählt er dazu.

Ein großes Lob zollt Grünjes in seiner Reflexion kurz vor dem Ruhestand speziell dem Nachwuchs. Dem Nachwuchs in seiner evangelischen Kirche. Denn die Jugend habe sich stets eingemischt. Sie hätten sich als junge Generation mit ihren Meinungen und Einstellungen auch gegenüber gestandenen Fachleuten in den diversen Kirchengremien Gehör verschafft. Und sich auch durchgesetzt, sagt Grünjes und spricht von „tollen, selbstbewussten Jugendlichen“. Darauf lasse sich weiter aufbauen, schreibt der Superintendent seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger ins Aufgabenheft. Denn das sei ein „großes Glück“ und ein „schönes Bild von Kirche, wo Generationen aufeinander hören“.

Jugend soll mit Mut und Talenten weitermachen

„Sie sollten mit ihrem Mut und ihren Talenten weitermachen“, appelliert Grünjes an die Jugendlichen, „um die Zukunftsprozesse weiter mitzugestalten.“ Immerhin seien in den verschiedenen Gremien im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ein Fünftel der Mitglieder Jugendliche. Das zeige, „die Kirche ist in Bewegung“. Für ihn sei aber generationenübergreifend immer das Mit- und Füreinander wichtig gewesen. Zum Wohle der „Dienstgemeinschaft“.

Damit das aber so bleibt, sei die unter Grünjes praktizierte Kollegialität wichtig. Diese habe der Superintendent selbst stets gelebt, berichtete jetzt beim Tee Pastor Rainer Müller-Jödicke. Der Pfarrer der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg wird das Amt Grünjes’ bis zur Wiederbesetzung im kommenden Sommer kommissarisch fortführen.

Landesuperintendentin Petra Bahr entpflichtet Holger Grünjes

In ebendieser Martinskirche wird Grünjes am 12. Dezember um 15 Uhr auch entpflichtet. Für diesen formalen Akt kommt Landessuperintendentin Petra Bahr nach Engelbostel. Zudem sind gut 200 Freunde und Weggefährten von Grünjes eingeladen. Diese Kirche böte speziell in der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Hygienebestimmungen mehr Platz als etwa die Elisabethkirche in Langenhagen, begründet Müller-Jödicke die Ortswahl.

Wehmut packt Grünjes indes nicht. „Ich höre auf zu arbeiten, das machen andere doch auch“, spricht er über diesen für ihn „ganz normalen Vorgang“. Den ersten Schritt haben er und seine Familie bereits unternommen. Sie sind nach Hannover umgezogen, haben den Amtssitz des Superintendenten neben dem Martinshaus in Langenhagen bereits geräumt.

Vielleicht wird er mit dem Mehr an Freizeit nun wieder eine Dauerkarte für Hannover 96 erwerben. Diese hatte er seinerzeit mit Dienstantritt wegen seiner beruflichen Verpflichtungen speziell an den Wochenenden zurückgegeben. Doch es gebe auch Kino- und Theaterbesuche, die er mit seiner Frau unternehmen wolle. Für den leidenschaftlichen Tennisspieler ist auch klar, dass es nun für ihn keine Langeweile geben werde. Da ist sich Grünjes nach eigenen Angaben auch „fast“ sicher. Allerdings „bin ich ja noch nie pensioniert worden“, schränkt er scherzhaft beim Ostfriesentee ein.

Von Sven Warnecke