Langenhagen/Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

„Es ist etwas ganz Besonderes, dass man hier zusammen lachen und weinen kann“, sagt Carolin aus der St.-Petri-Kirchengemeinde Burgwedel. Die 16-Jährige sitzt in der Sonne vor dem Gemeindehaus der Elisabethkirche in Langenhagen und erzählt davon, wie froh sie ist, sich für die Jugendleitercard-Schulung des Kirchenkreis-Jugenddienstes angemeldet zu haben.

Intensive Arbeit in der Gruppe

„Man lernt hier mindestens so viel über sich selbst wie über die Arbeit mit Jugendgruppen“, berichtet Carolin weiter. Gemeinsam mit Franka aus der St.-Marcus-Kirchengemeinde Wettmar hat sie am Morgen eine Andacht zum Thema Gemeinschaft gestaltet und dafür viel positive Resonanz erfahren. Dass sie allen in der Gruppe vertrauen könnten, habe die Intensität der Andacht erst ermöglicht, sind Carolin und Franka überzeugt. „Es hat einen besonderen Zauber, wie stark wir als Gruppe zusammengewachsen sind“, sagen sie. Außerhalb der Kirche hätten sie etwas Vergleichbares noch nie erlebt – schon gar nicht mit Menschen, die sie wenige Tage zuvor noch nicht kannten.

„Besonders in der Arbeitseinheit zur Seelsorge habe ich die Intensität sehr gespürt und mich dabei ganz bewusst auf das Positive konzentriert“, erzählt Karlotta aus der Martinskirchengemeinde Engelbostel. Da sie selbst gern als Teamerin in der Jugendarbeit aktiv werden möchte, interessiert sie sich besonders für die verschiedenen Rollen innerhalb einer Gruppe und deren Entwicklung.

Auch Justus, Tim und Bjarne haben die Intensität der Arbeit in der Gruppe als etwas Besonderes erlebt. „Ich habe in der Biografiearbeit Dinge von mir erzählt, die bisher höchstens fünf Menschen wussten“, sagt Justus. Auch die Berichte anderer in der Gruppe hätten ihn emotional sehr berührt: „Ich habe mich in diesen Momenten sehr nah bei Gott gefühlt.“ Gleichzeitig legt der 16-Jährige Wert auf fundiertes Wissen. So empfindet er die Arbeitseinheit zu rechtlichen Fragen in der Jugendarbeit, die ebenfalls Teil der Juleica-Schulung ist, als sehr hilfreich.

Noa Schmalstieg (links) hat die Ausbildung zusammen mit Sarina Schneider und neun weiteren Teamern und Teamerinnen durchgeführt. Quelle: Andrea Hesse

Bei schönem Wetter gehen die Teilnehmer in den Park

„Diese Rückmeldungen zu hören tut gut“, sagt Sebastian Schott, der seit vielen Jahren die Juleica-Kurse im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen als Teamer begleitet. Einige Wochen Vorbereitung haben alle aus dem Team in die Schulung investiert. Sie sind in vielen Onlinesitzungen und in Kleingruppen unter der Leitung von Diakonin Anna Thumser zusammengekommen.

Bereits zum zweiten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie war der Juleica-Kurs in den Osterferien ganz anders, als er eigentlich sein sollte: Er fand jeweils zur Hälfte in Präsenz und online statt, nicht in der Jugendherberge Mardorf, sondern im Gemeindehaus in Langenhagen und im angrenzenden Park.

Dabei sein konnten nur 35 und nicht 50 bis 60 junge Menschen, und jeder Präsenztag begann mit einem Corona-Schnelltest für alle. Im Gebäude trugen die Teilnehmer und Teamer ständig Maske. „Die Masken verbergen die Mimik, das ist ein bisschen schwierig“, so Nathalie Schneider, eine von elf Teamern, die die Schulung gemeinsam mit den Diakoninnen Anna Thumser und Dagmar Stoeber leitete. Als echter Glücksfall erwies sich da das teils schöne Frühlingswetter: Im Park und mit viel Abstand konnte auch ohne Maske gearbeitet werden.

Von Frank Walter