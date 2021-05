Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen tagt per Videokonferenz

Langenhagen

Die Kirchenkreissynode Burgwedel-Langenhagen tagt am Dienstag, 11. Mai, ab 18 Uhr coronabedingt per Videokonferenz. Das hat Kirchenkreis-Sprecherin Andrea Hesse mitgeteilt. Bei der Frühjahrssitzung stehen unter anderem der Beschluss zum Haushaltsplan des Kirchenkreises für die Jahre 2021 und 2022, die Partnerschaft mit dem südafrikanischen Kirchenkreis Odi und die neue Satzung des Jugendkonvents auf der Tagesordnung. Die Delegierten werden außerdem erste Überlegungen für den Planungszeitraum bis 2028 und Veränderungen bei einzelnen Personalstellen in den Blick nehmen.

Teilnahmelink kommt per Mail

Der Kirchenkreissynode (früher Kirchenkreistag) gehören Mitglieder aus allen 18 evangelisch-lutherischen Gemeinden in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark an. Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Gäste erhalten den Teilnahmelink für die Videokonferenz auf Anfrage per E-Mail an elke.tkatzyk@evlka.de.

Von Janna Silinger