Burgwedel

Mehr als 1000 Betreuungsplätze für Kinder vergibt die Stadt Burgwedel jedes Jahr aufs Neue. Aktuell laufen die Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2020/2021, das am 1. August dieses Jahres beginnt und am 31. Juli 2021 endet. Wer in diesem Zeitraum einen Platz in einer Krippe, einem Kindergarten oder einem Hort in der Stadt Burgwedel für sein Kind benötigt, muss dieses bis Sonnabend, 29. Februar, angemeldet haben.

Bei freien Trägern: Anmeldung direkt in der Einrichtung

Wer Interesse an einem Platz in einer kommunalen Kindertagesstätte kann, kann die Anmeldung direkt in der Einrichtung oder aber im Familien- und Kinderservicebüro im Rathaus in Großburgwedel zu den regulären Sprechzeiten der Stadtverwaltung abgeben. Bei den Kitas in freier Trägerschaft ist eine Anmeldung nur direkt vor Ort möglich. Das betrifft die Kita St. Petri und die Kita der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel sowie die evangelische Kita in Fuhrberg. Alle Kontaktadressen und die entsprechenden Formulare finden sich im Internet auf www.burgwedel.de.

Kind muss in der Stadt mit Erstwohnsitz gemeldet sein

Wichtig: Voraussetzung für die Platzvergabe ist, dass das Kind zum Zeitpunkt der gewünschten Aufnahme in die Kita mit Erstwohnsitz in der Stadt Burgwedel gemeldet ist. Zudem müssen die Eltern per Formular nachweisen, dass sie berufstätig sind. Die Arbeitszeit wird bei der Vergabe von Ganztagsplätzen berücksichtigt – für Krippen- und Kindergartenplätze gibt es aber darüber hinaus einen Rechtsanspruch.

Grundsätzlich richten sich Krippen an Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Kindergärten betreuen den Nachwuchs vom dritten Geburtstag bis zur Einschulung. Die Hortbetreuung in der Stadt Burgwedel richtet sich an Grundschüler – für die Randzeitenbetreuung nach dem offenen Ganztagsschulbetrieb.

Weitere Informationen zum Kita-Anmeldeverfahren gibt es nach einer E-Mail an familienbuero@burgwedel.de sowie persönlich im Rathaus.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl