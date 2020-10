Burgwedel

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Mittwoch, 21. Oktober, erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Vor allem die Beschäftigten der Umlandkommunen sollen an diesem Tag ihre Arbeit niederlegen, um mehr Druck für die dritte Verhandlungsrunde für bessere Tarife aufzubauen.

Die kommunalen Kitas in der Stadt Burgwedel bleiben am Mittwoch jedoch offenbar regulär geöffnet. „Uns ist bisher keine Streikteilnahme bekannt“, heißt es aus dem Rathaus. Und das Verhältnis zu den Kitas sei so gut, dass diese eine drohende Schließung durch eine Teilnahme am Streik eigentlich stets vorher mitteilen würden, damit die Familien frühzeitig informiert werden könnten. In der vergangenen Woche hatte sich das Team der Kita Großburgwedel II am Streik beteiligt und war am 15. Oktober daher geschlossen geblieben. Eltern mussten sich eine Alternativbetreuung einfallen lassen.

Von Carina Bahl