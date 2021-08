Kleinburgwedel

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft für Dienstag, 31. August, zur Blutspende in Kleinburgwedel auf. Von 16.30 bis 19.30 Uhr sind Freiwillige dafür in der Tagespflege Lindenriek, Schulstraße 6 in Kleinburgwedel, willkommen. Die Betreuung der Spender und die anschließende Verpflegung mit einer Bratwurst vom Grill übernimmt die örtliche Feuerwehr.

Blut spenden darf beim DRK grundsätzlich jeder gesunde Erwachsene bis zu seinem 69. Geburtstag. Erstspenderinnen oder -spender sollten hingegen nicht älter als 60 Jahre sein. Jeder sollte seinen Personalausweis mitbringen. Weitere Informationen sind online auf www.blutspende-nstob.de zu finden. Es gelten die gängigen Corona-Hygieneregeln. Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben.

Von Carina Bahl