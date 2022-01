Kleinburgwedel

„Das ist die neue Mitte von Kleinburgwedel“: Mit einer Metallstange zeigt Martin Riessler auf ein kleines Kreuz auf dem Gelände der Grundschule am Moorweg in Kleinburgwedel. Das Kreuz und direkt daneben die Buchstaben „MP“ für Mittelpunkt sind mit oranger Farbe auf die alten Pflastersteine gepinselt. „Hier entsteht der neue Campus für das Dorf“, sagt Riessler, der als städtischer Bauleiter die Arbeiten betreut. Die Idee hinter dem Projekt: Der Platz am Moorweg soll künftig von allen Kleinburgwedelern genutzt und mit Leben gefüllt werden. Von der Schule, den Vereinen, der Kirche und der Kita.

Sparrunde bei den Baukosten

Die Arbeiten an dem Projekt sind in den vergangenen Wochen ein gutes Stück vorangekommen. Allerdings: Von den ursprünglichen Ausbauplänen sind Stadt und Politik inzwischen weit abgerückt. Für den Neubau des Campus sind nun Kosten in Höhe von 350.000 Euro veranschlagt und damit weit weniger, als ein externes Architektenbüro in seinem ersten Entwurf vorsah. Die Planer hatten mit Ausgaben von rund 560.000 Euro kalkuliert.

Und so wurden die Kosten gesenkt: Zum einen wurden Teile des Projekts gestrichen – zumindest vorerst. Das betrifft beispielsweise den Bau eines Fahrradständers. „Der kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt errichtet werden“, sagt der ehemalige Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (CDU). In seine Amtszeit fielen große Teile der Planungen für den Campus. Inzwischen arbeitet sich sein Nachfolger Lars Wöhler (CDU) in die Materie ein. Auch das von den Architekten geplante Mobiliar für den Platz wird nicht im ersten Schritt angeschafft.

Pflastersteine statt teurer Belag

Eine kräftige Einsparung erbrachte zudem der Wechsel des Belages. Die Planer schlugen einen wasserdurchlässigen Kunststoff für den Platz vor, nun werden auf dem Campus aber Pflastersteine verlegt. „Je Quadratmeter senkt das die Kosten um 30 Euro“, sagt Riessler. Das macht unterm Strich eine Ersparnis von über 50.000 Euro. Außerdem weist der Bauleiter auf einen weiteren Vorteil hin: „Müssen wir den Belag auf dem Campus öffnen, würden wir ihn dabei beschädigen. In einem solchen Fall lassen sich gepflasterte Flächen viel leichter wiederherstellen.“ Außerdem gab es Bedenken gegen die von den Architekten vorgeschlagene Platzoberfläche. „Es kann Probleme mit der Rutschfestigkeit geben“, berichtet Schodder von Gesprächen, die er mit Personen führte, die den Belag bereits verbaut haben.

„Wir gehen manches halt etwas später an“

„Was wir jetzt machen, das ist aber keine Minderausstattung für den Campus“, sagt Schodder. Diese Anmerkung ist ihm wichtig. „Wir gehen manches halt etwas später an, wie beispielsweise die Anschaffung des Mobiliars. Vielleicht gibt es dazu ja noch die eine oder andere Spende von den Kleinburgwedelern“, hofft der Ex-Ortsbürgermeister. „Für die ist der neue Treffpunkt im Dorf schließlich gedacht, und wir werden ihn alle gemeinsam nutzen.“

Ein Dorffest zur Eröffnung

Wie die Kleinburgwedeler Mitte künftig genutzt werden kann, dazu gibt es bereits einige Überlegungen. „Zur Eröffnung machen wir ein schönes Dorffest“, kündigt der neue Ortsbürgermeister Lars Wöhler (CDU) an. „Das planen wir für den Sommer.“ Bis dahin sollten die Bauarbeiten auf jeden Fall abgeschlossen sein. „Kommt jetzt nicht noch ein richtig harter Winter, dann sind wir im April fertig“, sagt Riessler.

Aber es gibt schon weiterführende Pläne. „Der Weihnachtsmarkt könnte vom Lindenriek auf den Campus umziehen“, schlägt Wöhler vor. Außerdem, so der Ortsbürgermeister, könnte künftig „der Maibaum am Moorweg aufgestellt werden. Für 2022 ist das sicher noch zu früh, aber ein Jahr später sollten sich dann die Kleinburgwedeler unterm Maibaum auf dem neuen Campus treffen.“

Kirche öffnet Grundstück zum Platz

Und auch die Kirche rückt näher an die Kleinburgwedeler heran. „Wir öffnen unser Grundstück hin zur neuen Mitte“, sagt Pastor Jens Blume. Die Hecken, die das Haus der Kirche vom Moorweg trennen, kommen weg. Außerdem wird die Gemeinde ihr Grundstück umgestalten. Unter anderem soll der Weg zum Haus der Kirche neu gepflastert werden. „Der Campus ist einfach ein Herzensbedürfnis für uns“, sagt Kristine Weidemann, Vorsitzende des Kleinburgwedeler Kirchbauvereins.

Von Thomas Oberdorfer