Kleinburgwedel

Es ist ein echter Hingucker: Sowohl auf einem Feld an der Großburgwedeler Straße am Ortseingang von Kleinburgwedel als auch an der Radenstraße zwischen Kleinburgwedel und Wettmar erstrahlt ein gelbes Blütenmeer. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Ölrettich und Senfpflanzen. Was nach Frühling aussieht, hat einen wichtigen Grund. „Ich habe diese Pflanzen als Zwischenfrucht angebaut, um den Boden zu durchwurzeln“, erklärt Landwirt Florian Leisenberg.

Viele Auflagen im Wasserschutzgebiet

Normalerweise ist der Anbau einer Zwischenfrucht freiwillig, doch für Leisenberg ist er verpflichtend. Dies liegt daran, dass seine Felder Bestandteil des Wasserschutzgebietes Fuhrberger Feld sind. „Mit diesem Wasser wird der Großteil der Landeshauptstadt Hannover mit Trinkwasser versorgt“, sagt Christian Deiters vom Ingenieurdienst Umweltsteuerung (INGUS).

Anzeige

Um ein gutes Grundwasser dauerhaft zu erhalten, gibt es daher seit 1993 eine Kooperation zwischen den Landwirten und den Wasserwerken – die Mitarbeiter von INGUS übernehmen die Beratung der Bauern. „Wir erstellen auch einen exakten Düngebedarfsplan und kontrollieren regelmäßig auf den Äckern“, sagt Deiters. Dies geschieht mithilfe einer Pflanzen- und Bodenanalyse.

Für Leisenberg könnten sich die Auflagen nun noch weiter erhöhen. Grund dafür ist die verschärfte Düngeverordnung. Diese beschreibt, wie Risiken des Düngens – beispielsweise der Verlust von Nährstoffen – verringert werden können. Gibt es einen zu hohen Nitratgehalt im Boden, muss weniger Dünger verwendet werden.

Experiment mit verschiedenen Mischungen

Ungedüngt: Auf einem Feld zwischen Kleinburgwedel und Thönse wachsen Pflanzen aus acht verschiedenen Saatmischungen. Quelle: Lisa Höfel

Und genau deshalb läuft zwischen Kleinburgwedel und Thönse gerade ein Versuch mit verschiedenen Zwischenfrüchten. Ziel ist es, zu schauen, welche Pflanzen am besten ohne Dünger wachsen und auskommen. Aus diesem Grund hat Landwirt Leisenberg auf acht sechs Meter breiten Streifen verschiedene Saatmischungen angelegt, um zu sehen, wie diese sich ohne Dünger entwickeln.

Unter anderem gibt es eine Mischung aus Rauhafer, Sommerwicke und Öllein sowie eine weitere aus Gelbsenf, Alexandriner Klee, Sommerwicke, Buchweizen und Ölrettich. Das frühlingshafte Gelb auf den Feldern ist derweil dem Senf zu verdanken. „Die Zwischenfrucht ist immer angepasst an die darauffolgende Kultur“, sagt Deiters. Denn nicht alles, was im nächsten Frühjahr auf den Feldern angebaut werden soll, verträgt die gleiche Zwischenfrucht.

Während im vorderen Teil auf dem Testfeld die Pflanzen nicht gedüngt werden, ist das auf einem kleineren Teil im hinteren Bereich doch der Fall. „So haben wir einen Vergleich“, sagt Deiters. Das Ergebnis soll im nächsten Jahr feststehen und eine Grundlage für die Planung und Bestellung der Felder im Wasserschutzgebiet für die nächsten Jahre schaffen.

Von Lisa Höfel