Kleinburgwedel

Draußen wird es täglich etwas kühler – da steigt die Lust auf gemütliche Filmabende umso mehr. Ein passendes Angebot macht jetzt der Kleinburgwedeler Kirchbauverein. Für Freitag, 15. Oktober, organisieren die Ehrenamtlichen wieder den beliebten Kinoabend. Ab 19 Uhr soll gemeinsam im Haus der Kirche am Moorweg eine Komödie geschaut werden. Der Titel des Films bleibt eine Überraschung. Nur so viel wird verraten: Es geht um lustige Begebenheiten, die ein Ehepaar nach der Adoption seines Babys erlebt. Im Anschluss an den Film gibt es ein paar kleine Leckereien, kündigt der Kirchbauverein an.

Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten, gilt beim Kinoabend die 2-G-Regel. Das heißt: Nur wer nachweislich geimpft oder genesen ist, darf dabei sein. Der Eintritt ist frei.

Von Carina Bahl