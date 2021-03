Hannover

Die Polizei und die Rettungskräfte sind am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kleinburgwedel und Wettmar ausgerückt. Auf der Strecke zwischen den beiden Ortsteilen war ein Auto mit einem Motorradfahrer frontal zusammengestoßen. Der Motorradfahrer hat dabei lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger mit einem Audi Avant gegen 20.40 Uhr in Richtung Kleinburgwedel unterwegs. In einer Kurve geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden 31 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Der Motorradfahrer trug dabei lebensgefährliche Verletzungen davon. Der Verkehrsunfalldienst ist mit der Suche nach der Unfallursache befasst. Ein externer Gutachter ist eingeschaltet worden.

Von Tobias Morchner