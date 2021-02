Kleinburgwedel

In einem mehr als 2 Millionen Euro teuren Neubau an der Schulstraße in Kleinburgwedel nimmt die Tagespflege Lindenriek gerade ihren Betrieb auf. Sie ist auf die ambulante Betreuung von 25 älteren Menschen ausgelegt, die im Alltag Hilfe und Pflege benötigen und zu Hause wohnen bleiben möchten. „Wegen Corona fangen wir ganz klein an“, sagen die Betreiber.

Seniorin sucht Abwechslung vom Alleinsein

Wilma Manthe gehört zu den ersten Gästen. Familienanschluss im eigenen Haus mit großem Garten, wo sie sich wohl und sicher fühlt: Dies alles hat sie in ihrem Heimatdorf Thönse. Aber wenn die Kinder zur Arbeit weg sind, fühle sie sich trotzdem manchmal allein, berichtet die 85-Jährige. Deshalb habe sie, als sie von der neuen Tagespflege im Nachbardorf hörte, sich flugs angemeldet – zunächst für nur einen Tag pro Woche. Ihr erster Schnuppertag verfliegt – nach dem obligatorischen Corona-Schnelltest – mit Spielen, Klönen, Mittagessen. So etwas habe ihr gefehlt, sagt die Thönserin.

Blick in den 250 Quadratmeter großen Aufenthaltsraum, in dem zurzeit die ersten Schnuppertage angeboten werden. „So etwas hat gefehlt“, sagt die 85-jährige Wilma Manthe (links) aus Thönse. Quelle: Martin Lauber

An Menschen wie Wilma Manthe haben Nils und Lars Wöhler gedacht, als sie ihre Baupläne für eine Tagespflege in Kleinburgwedel vorantrieben. „Das Gesundheitswesen schreit nach ambulanten Angeboten“, betonen die Wöhler-Brüder. Dafür gebe es schließlich den Anspruch auf Kostenerstattung gegenüber der Pflegekasse, und zwar schon ab Pflegestufe I. Nils Wöhler nennt das Beispiel einer Burgwedelerin mit Pflegestufe IV, die sich für zwei Wochentage jeweils von 8 bis 16 Uhr angemeldet hat: Unter dem Strich bleibe bei ihr inklusive zweier Mahlzeiten pro Tag ein Eigenanteil von 40 Euro monatlich.

Haus ist offen für alle Pflegestufen

Nils Wöhler (34), gelernter Kaufmann im Gesundheitswesen, und Lars Wöhler (30), Pflegefachkraft, sind die dritte Generation im Familienunternehmen Wöhler, das auch das Seniorenheim Lindenriek in Kleinburgwedel betreibt. Die Lücke im bisher nur stationären Lindenriek-Angebot zu schließen „war unser beider Wunsch“, erklären beide – und das in aller Konsequenz. In die neue Kleinburgwedeler Tagespflege, die sich nur wenige Fußminuten vom Lindenriek-Stammhaus entfernt befindet, können Menschen auch aus den höchsten Pflegestufen kommen. „Das ist kein Problem. Wo wir wirklich Profis sind, ist das Thema Pflege“, unterstreicht Lars Wöhler. Ausschließlich langjähriges Stammpersonal werde in der neuen Einrichtung eingesetzt, allen voran als Leiterin Karin Lange, die fast 40 Jahre Berufserfahrung in der Altenpflege mitbringt. Auch dass einer der drei Ruheräume mit Pflegebetten ausgestattet ist, spiegele diesen Anspruch wider.

Pflegerin Karin Lange hat fast 40 Jahre Berufserfahrung in der Altenpflege und leitet die neue Tagespflege. Auch aus ihrem Büro hat sie alles im Blick. Quelle: Martin Lauber

Tagespflegegäste können auch gemeinsam kochen

Hell und groß ist der zentrale Aufenthalts- und Speiseraum geworden, in dem sich das Leben abspielt. Eine große, offene Küche schließt sich an. Für die Gestaltung des Tagesablaufs spiele sie eine zentrale Rolle, erklärt Lars Wöhler. Da sei schon an den ersten Tagen Kuchen gebacken und gekocht worden. „Wir wollen versuchen, soviel wie möglich mit den Gästen zu machen.“ Ansonsten kommt das Essen oder kommen Komponenten von Mahlzeiten aus dem Lindenriek-Seniorenheim. Zusammen mit Ruhe- und Sanitärräumen, Küche, Büro sowie dem Foyer mit Platz für Rollatoren und persönliche Spinte bietet das Erdgeschoss 500 Quadratmeter – und draußen auf der Südseite weitere 2000 Quadratmeter für Terrasse und Gartenanlage, die aber noch hergerichtet werden müssen. Dafür wurde eigens Bauland aus dem südlich angrenzenden Baugebiet von der Stadt dazugekauft.

Einer der drei Ruheräume ist mit Pflegebetten ausgestattet. Quelle: Martin Lauber

Mietwohnungen im Obergeschoss

Im Obergeschoss sind fünf Mietwohnungen entstanden. Ursprünglich waren sie geplant für Mitarbeiter des Lindenrieks, nach dem Motto „Wir können nicht immer nach Fachpersonal schreien, wenn wir nicht gleichzeitig für Wohnraum sorgen“, so Lars Wöhler. Aber nur eine Fachkraft habe Gebrauch vom Erstzugriffsrecht gemacht. Alle Wohnungen seien mittlerweile vergeben zu einem Quadratmeterpreis von rund 11 Euro. „Eigentlich wollten wir preiswerteren Wohnraum schaffen“, sagt Nils Wöhler. Aber wegen hoher Grundstückspreise und der Kosten für den Einbau eines Fahrstuhls habe sich das nicht rechnen lassen.

Von Martin Lauber