Kleinburgwedel

Diese Kreuzung sorgt für reichlich Zündstoff: Die Region schlägt vor, im Zuge der Erneuerung der Kleinburgwedeler Ortsdurchfahrt die Kreuzung Wall-, Raden- und Großburgwedeler Straße zu einem Minikreisel umzubauen. Entsprechende Pläne stellte sie unlängst im Ortsrat vor und erntete dafür reichlich Kritik. Deshalb bat die CDU Regionsplaner Johannes Veuskens noch einmal zu einem Ortstermin, organisiert vom Burgwedeler CDU-Chef und Regionsabgeordneten Rainer Fredermann. Und der hatte auch gleich seinen Kollegen Eberhard Wicke, Sprecher der Union im Verkehrsausschuss der Region, mitgebracht. Außerdem mit dabei: CDU-Vertreter aus Burgwedel.

Minikreisel ist für Kleinburgwedeler CDU der Knackpunkt

Zusammen ließen sich die CDUler von Veuskens noch einmal die Planungen im Detail erklären. Einige Knackpunkte sorgten für Unmut im Ort, wie der geplante Minikreisel. Der stößt vor allem bei den Landwirten auf Widerspruch. „Das ist alles viel zu eng“, sagt der stellvertretende Ortsbürgermeister Friedhelm Leisenberg ( CDU). „Wir müssen hier mit unseren Treckern und zwei Anhängern dahinter rum kommen. Das passt nicht.“ Ein Einwand, den Veuskens nicht gelten lässt. „Mit einem Durchmesser von 18 Metern ist der Kreisel groß genug, da kommen auch die großen Landmaschinen mit Anhängern rum. Sie können über die Mitte des Kreisels fahren.“

Anzeige

Und er versucht, die Kleinburgwedeler CDU-Vertreter mit weiteren Argumenten zu überzeugen: „Der Kreisel verhindert, dass im Ort gerast wird. Und das wünschen sich schließlich alle.“ Außerdem, so der Planer weiter, „können wir durch den Kreisel die Sicherheit für die Fußgänger erhöhen. Dafür sollen Zebrastreifen an jeder Zufahrt in den Kreisel sorgen.“ Damit hält die Region an ihren Plänen fest.

Nur ein Schutzstreifen möglich

Gleiches gilt auch für den Schutzstreifen für Radfahrer. Der wird an der Südseite der Wallstraße angelegt. Auf dem dann rot markierten Teil der Straße werden die Radfahrer aus Richtung der Eisenbahnbrücke kommend ins Ortszentrum fahren. Und auch in der Gegenrichtung sollen die Fahrräder künftig auf der Straße statt auf dem Gehweg rollen. Einen Schutzstreifen wird es auf der Nordseite der Wallstraße allerdings nicht geben. „Die Straße ist zu eng, wir können nur auf einer Seite solch einen Schutzstreifen anlegen“, erläutert Veuskens.

Auf der Nordseite werden weiße Piktogramme mit einem Radfahrersymbol auf der Straße die Autofahrer zusätzlich auf die Radfahrer aufmerksam machen. Für beide Fahrtrichtungen gilt: „Das Radfahren auf dem Bürgersteig wird nach dem Umbau untersagt sein“, erklärt der Planer. Eine Ausnahme gibt es: Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen auf dem Gehweg fahren, bis zum zehnten Geburtstag dürfen sie es. Das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor. Und Veuskens weist auf noch etwas anderes hin: „Die Radfahrer sind heute oftmals viel zu schnell auf den Gehwegen unterwegs. Nach der Straßenverkehrsordnung dürfen sie dort lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Daran halten sich viele nicht.“

Unter der Bahnüberführung fahren Radfahrer auf den Gehwegen

Und auch für die ebenfalls umstrittene Verkehrsführung am westlichen Ortseingang gibt es inzwischen eine Lösung: „Im Bereich der Unterführung wird der Radverkehr auf die Gehwege geführt. Das gilt für beide Fahrtrichtungen“, erläutert Veuskens. Denn: „Unter der Brücke ist es einfach zu eng.“ Der Autoverkehr soll die Unterführung wechselseitig passieren. „Das führt zu Staus“, ist sich Leisenberg sicher. Ebenfalls geplant: „Eine neue Verkehrsinsel auf Höhe der Firma Rosenhagen. Sie soll Radfahrern, die aus Richtung Würmsee kommen, einen sicheren Seitenwechsel auf den dann dort beginnenden Schutzstreifen ermöglichen.

Hier ist und bleibt es eng: Die Unterführung am Ortseingang von Kleinburgwedel. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch wenn weder Ortsbürgermeister Jürgen Schodder ( CDU) noch sein Parteifreund Friedhelm Leisenberg nach der Vorstellung restlos von dem Regionsvorhaben überzeugt zu sein scheinen, „viel ändern dürfte sich daran nicht mehr, im Grunde ist die Entscheidung gefallen“, meint Wicke nach dem Termin. „Unser Ziel war es, noch einmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das hat geklappt“, sagt Fredermann.

SPD und Grüne für Regionspläne

Mit den Plänen der Region können die Vertreter der anderen Parteien des Ortsrates durchaus leben. Sie waren von der CDU nicht zu dem Termin eingeladen. Auf eine entschleunigende Wirkung des Kreisels setzt Stephan Nikolaus-Bredemeier ( SPD) gegenüber dieser Zeitung: „Die Kreuzung ist undurchsichtig. Der Kreisel nimmt Geschwindigkeit raus.“ Und weiter: „Heute mögen uns die geplanten Änderungen komisch vorkommen, aber da werden wir uns ganz schnell dran gewöhnen“, ist er sich sicher. Ähnlich sieht es auch Bianca Fitzthum von den Grünen und setzt auf die gewonnene Sicherheit: „Auf der Ortsdurchfahrt wird oftmals sehr schnell gefahren. Da wird der Kreisel künftig bremsen. Das bringt Sicherheit und das ist ein Vorteil für alle.“

Die Baumaßnahmen sollen nun im kommenden Jahr beginnen. Sie werden gemeinsam mit der Stadt Burgwedel geplant und durchgeführt. Die Stadt will entlang der Wallstraße den Kanal sanieren.

Leisenberg hofft auf neue Bahnüberführung

Doch zumindest bei der Bahnüberführung gibt Leisenberg die Hoffnung auf eine andere, wenn auch spätere Lösung, noch nicht auf. Denn: Die Bahn hat angekündigt, dass sie die Strecke zwischen Hannover und Celle für Hochgeschwindigkeitszüge ausbauen will. Dafür muss sie auch die Brücke am Kleinburgwedeler Ortsausgang umbauen. Diese muss größer werden, damit sich die Züge dort mit höherer Geschwindigkeit begegnen können. Derzeit liegen die Gleise zu nah beieinander. „In dem Zuge des Umbaus könnte man doch auch die Unterführung neu gestalten und den Engpass beseitigen“, schlägt der stellvertretende Bürgermeister vor.

Lesen Sie auch

Von Thomas Oberdorfer