Ab Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) sind in den Krankenhäusern wieder Besuche von Patienten möglich, die Kliniken in der Region Hannover haben sich dafür jetzt auf einheitliche Regelungen geeinigt. Die Eckpunkte gelten für alle Standorte des Regionsklinikums, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Häuser von Diakovere, das Kinderkrankenhaus Auf der Bult, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Sophienklinik und die Paracelsus-Klinik in Langenhagen. Sonderregelungen kann es im Einzelfall immer geben. Besonderheiten gelten im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin und im Bereich der psychiatrischen Einrichtungen.

Besuchsdauer zwischen 30 und 60 Minuten

Folgende Regelungen gelten: Pro Tag kann maximal ein Besucher pro Patient in die Krankenhäuser kommen. Hier wird empfohlen, im Umfeld der Patienten entsprechende Vorabsprachen zu treffen. Die Besuchsdauer beträgt, je nach Einrichtung, 30 bis 60 Minuten. Jedes Haus hat individuelle Besuchszeiten, die aber alle am Nachmittag und im frühen Abendbereich liegen.

Jeder Besucher muss am Eingang ein Registrierungsformular ausfüllen, das von den Krankenhäusern nach vier Wochen datenschutzkonform vernichtet wird. Ist in Mehrbettzimmern mehr als ein Bett belegt, darf nur ein Besucher gleichzeitig im Raum sein.

Auf Stationen, auf denen Patienten mit Covid-19 behandelt werden, oder auf denen sich Patienten mit Verdacht auf die Infektion mit dem Coronavirus befinden, sind Besuche nicht erlaubt. Das gilt auch für die Notaufnahmen. Außerdem kann es weitere Sonderregelungen in den jeweiligen Häusern geben.

Bistros und Cafés bleiben gesperrt

Bistros und Cafés bleiben für Besucher gesperrt. Während ihres Aufenthaltes müssen sich die Besucher an die Hygieneregeln halten. Entsprechende Informationen erhalten sie beim Betreten. Zu diesen Regeln gehört unter anderem: Das Einhalten des Mindestabstandes zu allen anderen Menschen von 1,5 Metern und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn Besuch da ist, müssen die Patienten ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Besucher müssen sich in der Klinik die Hände desinfizieren, die Nies- und Hustenetikette ist zu beachten, während des Besuchs darf nicht gegessen und getrunken werden.

