Großburgwedel

Ein Stück mehr Normalität zieht in die Geburtsstation des KRH Klinikums Großburgwedel ein. Nachdem anderthalb Jahre lang nur Onlineangebote und Anmeldungen für die Geburten möglich waren, können ab November wieder Veranstaltungen in Präsenz rund um das Thema Schwangerschaft stattfinden. Laut dem Team des Kreißsaals ist die persönliche Betreuung der werdenden Mütter genauso wichtig wie die medizinischen Versorgung. Neben Informationsabenden für Schwangere und deren Partner oder Partnerinnen beginnen ab Januar 2022 Geburtsvorbereitungskurse und die Akupunktursprechstunde. Zudem gibt es jeden Mittwoch Beratungsgespräche.

Hebammen können Eltern schon in der Schwangerschaft kennenlernen

„Wir sind unglaublich froh, dass wir die werdenden Eltern wieder persönlich bei uns willkommen heißen können“, sagt Saskia Fischer, Hebamme im Kreißsaal. „So können wir Eltern schon in der Schwangerschaft persönlich kennenlernen und umgekehrt.“ Onlineveranstaltungen während der Corona-Krise seien zwar besser als nichts gewesen, könnten den persönlichen Kontakt aber nicht aufwiegen.

„Es ist ganz wichtig, dass wir die Frauen nicht nur zur Geburt kennenlernen, sondern dass wir sie auch da abholen, wo es wichtig ist“, sagt Fischer. Bei den Informationsabenden, die ab dem 2. November jeden ersten Dienstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden sollen, könnten sich Frauen für einen Termin anmelden oder im Anschluss einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Team kennenlernen und den Kreißsaal besichtigen. „Vielleicht haben sie auch einige Fragen über den Ablauf, und die lassen sich natürlich in einem persönlichen Gespräch einfach besser klären als per Skype oder am Telefon“, sagt Fischer.

Bei Veranstaltungen gilt für Partner die 1-G-Regel

An den Infoabenden können bis zu fünf Paare teilnehmen, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website des Klinikums grossburgwedel.krh.de/geburt. Für Begleiter oder Begleiterinnen der Schwangeren gilt die 1-G-Regel, sie müssen also vollständig geimpft sein.

Ein besseres Kennenlernen erhofft sich Fischer auch von den Geburtsvorbereitungskursen, die im Januar starten sollen. „Hier gibt es ganz umfangreiche Informationen über die Zeit der Schwangerschaft, was bei der Geburt passiert und die aufregende Reise in ein neues Familienleben“, sagt sie. Die Kurse finden in der Regel über ein Wochenende statt, auch die Partnerin oder der Partner der Schwangeren kann teilnehmen. Für diese gilt die 1-G-Regel. Pro Quartal sind derzeit zwei Kurse geplant.

Erstgebärende sind oft unsicher

Zusätzlich bietet das Klinikum ab dem kommenden Jahr wieder Akupunktursprechstunden an. Schwangere ab der 36. Woche können über vier Wochen, mit vorheriger Terminabsprache, jeden Mittwochvormittag in den Kreißsaal kommen und mit einer Hebamme individuelle Fragen klären. „Gerade Frauen, die zum ersten Mal schwanger sind, sind oft unsicher und brauchen mehr persönliche Unterstützung“, sagt Hebamme Marlene Lorenz.

Neben den Veranstaltungen bietet der Kreißsaal zusätzlich jeden Mittwoch Beratungsgespräche an. Termine können unter Telefon (0 51 39) 8 01 44 34 oder per E-Mail an kreisssaal.grossburgwedel@krh.de vereinbart werden.

Von Alina Stillahn