Kommentar zum Bahnhof in Burgwedel: Mal weiter denken

Burgwedel

Wir brauchen eine Art Mobilitätswende, keine Frage. Mit dem Auto zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zu pendeln ist kein Zukunftsmodell. Aber ist die Bahn da die Lösung für Burgwedel? Schön wär’s. Sicher ist es wünschenswert, den Bahnhof in Großburgwedel aufzuwerten – nur: Wem soll das praktisch nützen? Proppenvolle Fahrpläne der Bahn lassen auf absehbare Zeit keine zusätzlichen Verbindungen von und nach Großburgwedel zu. Und die wären weit wichtiger, wenn sich wirklich etwas ändern soll.

Da hilft es erst mal auch nichts, über ein weiteres Ausweichgleis zu philosophieren. Sicher, das könnte helfen – aber eben erst in zehn oder 15 Jahren. Unterstützung für den Standort und die Menschen, die hier arbeiten, ist jedoch jetzt nötig. Vor allem angesichts der weiterhin wachsenden Pendlerzahlen. Denn die wird es geben, wenn die ersten Häuser in den Burgwedeler Neubaugebieten bezogen sein werden und neu angesiedelte Firmen im Gewerbegebiet an der Isernhägener Straße ihren Betrieb aufgenommen haben.

Es bedarf also weiterer Konzepte. Wie wäre es beispielsweise mit klugen Projekten zur Weiterleitung von Zugpendlern an ihre Arbeitsplätze? Da sind Ideen gefragt. Gern auch mal ungewöhnliche. Und was ist eigentlich mit günstigerem Wohnraum in Burgwedel? Noch besser, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu pendeln, ist es sicher, dort zu wohnen, wo sich die Arbeitsstelle befindet. Über diese Themen ließe sich trefflich im Wahlkampf diskutieren.

Von Thomas Oberdorfer