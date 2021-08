Burgwedel

Nun hat auch „Die Partei“ ihren Kandidaten für die Kommunalwahl bekannt gegeben: Tobias Burdinski tritt am 12. September an. Der 30-jährige Politikneuling hat sich dafür ein Motto gegeben: „Bereit für den Machterhalt in Burgwedel!“

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass bei der Wahl 2016 Burgwedel die einzige Kommune außerhalb der Landeshauptstadt war, in der „Die Partei“ zur Kommunalwahl abgetreten war. Adam Malik schaffte es damals in den Burgwedeler Stadtrat und schloss sich der Gruppe aus SPD und Grünen an. Burdinski ist Referent in Aus- und Weiterbildung.

Von Alina Stillahn