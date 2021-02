Burgwedel

Axel Düker (SPD) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Burgwedeler Bürgermeister. Die Grünen nominierten den Amtsinhaber als ihren Kandidaten für die Kommunalwahl im Spätsommer diesen Jahres. Damit ist die Partei schneller als die SPD selber. Zwar sprach sich der Vorstand der Burgwedeler Sozialdemokraten bereits Ende vergangenen Jahres für Düker aus, das offizielle Votum der Mitglieder fehlt jedoch noch. Als erste Burgwedeler Partei klärte die CDU die Kandidatenfrage. Sie schickte bereits im Herbst vergangenen Jahres Ortrud Wendt ins Rennen um den Posten des Verwaltungschefs in Burgwedel.

„Kein Kandidat in den eigenen Reihen“

„Wir hätten gerne einen eigenen Kandidaten aufgestellt, aber den haben wir derzeit nicht in unseren Reihen“, sagt die Ortsverbandsvorsitzende Bianca Fitzthum. Darum fiel die Wahl der Grünen auf Düker. „In vielen Themenbereichen verfolgen wir die gleichen Ideen und setzten ähnliche Schwerpunkte“, erklärt Fitzthum weiter.

Dieser Entscheidung vorangegangen waren Onlinekonferenzen mit Wendt und Düker. Die Grünen hatten beide zu getrennten Gesprächen eingeladen. Dort beantworteten die Kandidaten jeweils einen grünen Fragenkatalog zu den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Verkehrswende, Wohnen, Arbeit und soziales Miteinander, Bildung, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. Danach stimmten die Parteimitglieder ab. Ihre Entscheidung: Von 14 anwesenden und stimmberechtigten Parteimitgliedern votierten 13 für Düker, ein Mitglied enthielt sich der Stimme.

Mitgliedervotum der SPD steht noch aus

Es wird wohl auch noch einige Zeit vergehen, bis auch die Sozialdemokraten Düker offiziell nominieren werden. Der Burgwedeler Parteivorstand hatte dies bereits im Oktober getan, aber das letztlich entscheidende Votum der Mitglieder steht noch aus. Eine für das erste Märzwochenende geplante Mitgliederversammlung wurde angesichts der Corona-Pandemie wieder abgesagt. Am liebsten würden die Sozialdemokraten weiterhin zu einer Präsenzveranstaltung einladen. „Angesichts der Pandemie wird das aber wohl nichts. So etwas kann man derzeit einfach nicht verantworten“, sagt der Burgwedeler SPD-Chef Andreas Strauch gegenüber dieser Zeitung. „Nun suchen wir nach einem neuen Weg.“

„Wahrscheinlich wird Düker sich in einer Onlinekonferenz den Fragen der Mitglieder stellen, erläutert Strauch. Für die notwendige Abstimmung gäbe es nach seinen Worten mehrere Möglichkeiten. „Wir könnten das per Briefwahl machen oder in den Ortsteilen jeweils Urnen aufstellen, in den die Mitglieder ihre Stimmen einwerfen könnten.“ Strauch hofft, dass die Wahl noch im März über die Bühne gehen kann.

Bis die Burgwedeler entscheiden, ob Düker sein Amt behält oder Wendt seinen Job im Rathaus übernimmt, wird es noch einige Zeit dauern. Die Kommunalwahl ist für den 12. September angesetzt. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es noch weitere Kandidaten aus den anderen Parteien geben wird.

Von Thomas Oberdorfer