Burgwedel

Am Sonntag, 12. September, wählt Burgwedel einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin und besetzt den Rat der Stadt sowie die Ortsräte neu. Es stehen aber auch die Wahlen der Regionsversammlung und des neuen Regionspräsidenten oder einer Regionspräsidentin an. Der Wahlsonntag wird aber nicht nur aufgrund der Vielzahl an Entscheidungen ein besonderer, sondern auch, weil die Wahllokale die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus einhalten müssen. Entsprechend hat die Stadt einige Wahllokale verlegen müssen.

Maske und eigenen Kugelschreiber für die Wahl nicht vergessen

Wer wählen geht, muss in diesem Jahr neben seiner Wahlbenachrichtigungskarte und einem Ausweisdokument auch eine medizinische Maske und einen eigenen Stift dabeihaben – möglichst einen schwarzen Kugelschreiber, teilt die Stadt mit. Farbige Stifte oder Bleistifte gehen nicht. Im Zweifelsfall hält die Stadt aber auch desinfizierte Stifte vor. Im gesamten Gebäude gilt eine Maskenpflicht, wer davon befreit ist, muss sein Attest mitbringen. Das gilt auch für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Nur Kinder unter sechs Jahren, die ihre Eltern zur Wahl begleiten, sind davon ausgenommen.

Vor dem Betreten des jeweiligen Wahllokals sind die Hände zu desinfizieren, Spender stellt die Stadt am Eingang auf. Im Gebäude gelten die Mindestabstände von 1,5 Metern. Die 3-G-Regel gilt für den Wahltag hingegen nicht – wer nicht geimpft und nicht genesen ist, muss sich also nicht vorher auf Corona testen lassen.

Damit jeder sein Wahllokal findet, hat die Stadt auf ihrer Homepage eine Karte mit den Wahlbezirken und den dazugehörigen Wahllokalen hinterlegt – zu finden unter dem Link https://burgwedel.maps.arcgis.com/home/index.html.

Vier Wahllokale an neuer Stelle in Burgwedel

Bei der Vorbereitung der Wahlen hat die Stadt nach eigener Aussage noch einmal alle Wahllokale mit Blick auf die Corona-Pandemie und die umzusetzenden Hygieneregeln überprüft und festgestellt, dass vier Standorte aus verschiedenen Gründen nicht optimal sind. Die Wahllokale im Wohnpark und im Bauhof in Großburgwedel gibt es dieses Jahr daher nicht – die Wahllokale ziehen beide in die Grundschule Großburgwedel, Im Mitteldorf 13, um. Das Wahllokal im Seniorenheim Lindenriek hat die Stadt in die Grundschule Kleinburgwedel, Moorweg 3, verlegt. Und auch im Feuerwehrgerätehaus Fuhrberg wird am Sonntag, 12. September, kein Wahllokal öffnen: Bürgerinnen und Bürger müssen auch dort in die örtliche Grundschule kommen, um ihre Stimme abzugeben.

Von Carina Bahl