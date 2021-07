Kleinburgwedel

„Man darf nicht an Ämtern kleben. Nach 15 Jahren ist es Zeit, dass Jüngere das übernehmen“, sagt Jürgen Schodder ganz pragmatisch. Gesagt, getan: Nach drei Wahlperioden möchte der 68-Jährige sein Amt als Ortsbürgermeister abgeben, kandidiert für die CDU zwar noch auf einem der hinteren Listenplätze, möchte aber ab September bewusst in die zweite Reihe treten.

Vereinsleben in Kleinburgwedel stimmt

Wenn Schodder auf seiner Terrasse sitzt mit Blick in die freie Landschaft, dann fällt es ihm nicht schwer zu beschreiben, was Kleinburgwedel ausmache: das aktive Vereinsleben mit Schützen und Sportlern, die Feuerwehr und die Kirche, eine gute Vernetzung der Ehrenamtlichen. Das habe er immer genossen, besonders bei der 700-Jahr-Feier, die den Ort mit seinen vielen Splittersiedlungen kräftig zusammengeschweißt habe. Schodder muss es wissen, war und ist er doch aus Überzeugung in allen Vereinen Mitglied. „Sogar bei den Jägern bin ich eingetreten“, erzählt er. Mit dem Schießen könne er zwar nichts anfangen, aber das Jagdhorn, das habe er immer gern geblasen.

Debatte um Würmsee-Siedlung bleibt in Erinnerung

„Jedes Dorf in Burgwedel ist gleichwertig, hat aber doch seine Eigenheiten“, sagt Schodder. Seit 1987 lebt der Ingenieur in Kleinburgwedel – und macht keinen Hehl daraus, dass ihn dort auch niemand mehr wegbekomme. Und doch waren die 15 Jahre als Ortsbürgermeister auch von teils sehr anstrengenden Debatten geprägt. Eine wird er nie vergessen. „Als es um die Siedlung am Würmsee ging“, sagt der 68-Jährige. „Das hat uns alle Nerven gekostet.“ 2012 fiel auf, dass die Siedlung – als Wochenendhausgebiet geplant – von vielen Eigentümern dort dauerhaft bewohnt wurde. Teils waren die Häuser viel zu groß geraten. Die Region wollte strikt durchgreifen. Öffentliche Proteste, Infoveranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern und heftige Diskussionen im Ortsrat und den Ausschüssen – das war nicht einfach. Es ging letztlich um Existenzen. „Wir mussten kämpfen für die Auswohnregelung“, erinnert sich Schodder. „Aber am Ende war es ein guter Kompromiss.“

Jürgen Schodder (CDU) hat für die Bewohner der Würmsee-Siedlung gekämpft. 2016 traf er sich mit mehr als 50 Anwohnern, die um ihre Häuser und das Dauerwohnrecht bangten. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Das Miteinander im Ortsrat und Rat hat Schodder immer als angenehm empfunden. Parteipolitik, nein, die gehöre nicht ins Dorf. „Klar, es gab Diskussionen. Aber am Ende hatten wir immer das gleiche Ziel, vielleicht nur andere Wege, wie wir dort hinkommen wollten.“ Egal, wer ihm als Ortsbürgermeister im September folgen werde, Schodder bilanziert für alle Parteien: „Das sind gute Leute, denen traue ich das zu.“

Campus soll Dorfgemeinschaft stärken

Kleinburgwedel hat sich in Schodders Amtszeit ordentlich verändert: Das neue Wohngebiet Im Lohfelde West ist vermarktet, für die Erweiterung des Gewerbegebiets laufen die Planungen auf die Zielgeraden ein, und auch das neue Feuerwehrhaus soll bald gebaut werden. Der Umbau der Grundschule Kleinburgwedel ist ebenfalls fast fertig. „Das alles ist die Pflicht, aber unser neuer Campus, das ist die Kür“, betont Schodder. Der neue Platz zwischen dem Haus der Kirche und der Grundschule müsse mit Leben gefüllt werden. „Mein Nachfolger sollte aus dem Campus einen Treffpunkt machen“, betont Schodder. Denn wenn Kleinburgwedel noch irgendwo besser werden könne, dann im Integrieren von Neubürgern. Ob mit einem Tag der Vereine, Bürgerpicknicks oder kleineren Aktionen wie der Bank als Treffpunkt am Neubaugebiet: Es müsse das Ziel sein, die neuen Kleinburgwedeler schnell ins Dorfleben zu holen.

Ortsbürgermeister Jürgen Schodder (von links) und die Kleinburgwedeler Lars Wöhler und Friedhelm Leisenberg weihen die gerade erst aufgestellte ,Bank der Begegnung‘ ein. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Auch das alte Feuerwehrhaus, das bald leer stehen wird, sollte der Dorfgemeinschaft zugute kommen, findet Schodder: „Schließlich haben die Kleinburgwedeler es in Eigenleistung gebaut.“ Er könne sich beispielsweise eine Heimatstube darin vorstellen. Einen Supermarkt, den der Ort sich lange gewünscht habe, werde es wohl nicht geben, schätzt der scheidende Ortsbürgermeister. Realistisch gesehen gebe es in Großburgwedel und auch mit dem Edeka in Wettmar zu starke Konkurrenz. Aber einen Backshop, den möchte Schodder auf jeden Fall haben – eine weitere Aufgabe, die er seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin ans Herz legen würde. Und nicht weniger ein Versprechen für das Amt des Ortsbürgermeisters: „Es macht Spaß.“

Von Carina Bahl