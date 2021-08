Burgwedel

Vor der Kommunalwahl am 12. September hat die Redaktion die Parteien in Burgwedel zu den wichtigsten Themen befragt. Wir wollen wissen: Soll der Radverkehr in Burgwedel gefördert werden – und wenn ja, wie?

Olaf Slaghekke. Quelle: privat

„Das Radfahren im Alltag muss selbstverständlicher werden und unsere Bürger und Bürgerinnen müssen sich im Straßenverkehr dabei immer und überall sicher fühlen können. Radfahrende, Fußgänger und Fußgängerinnen bewegen sich klima- und umweltfreundlich und sind bei der Planung und Investition zukünftiger Verkehrskonzepte als gleichberechtigte Teilnehmer anzusehen. Nur indem es gelingt die Vorteile des Fahrrades in allen Belangen zu stärken, wird ein Umsteigen auf das Fahrrad attraktiver.“

Olaf Slaghekke, Bündnis 90/Die Grünen

Rolf Fortmüller. Quelle: Joachim Lührs

„Die CDU Burgwedel steht für die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer und macht sich für die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur stark. Nach dem Lückenschluss des Radwegenetzes zwischen Thönse und Wettmar wollen wir nun die vorhandenen Radwege zwischen den Ortschaften sicherer machen. Wir setzen uns für einen Radschnellweg Burgwedel – Hannover und für Lademöglichkeiten für E-Bikes ein. In Großburgwedel prüfen wir, wo Fahrradstraßen künftig sinnvoll sind.“

Rolf Fortmüller, CDU

Susanne Dannhauer. Quelle: Michael Plümer

„Gute Radwege sind ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und das Gelingen der Verkehrswende: Unser Konzept legt den Fokus auf gute Fußwege und getrennte, klar sichtbare und gut markierte Bereiche für Radfahrende sowie ausgewiesene Hauptrouten für den Schul- Radverkehr. Firmenräder für die letzte Meile vom Bahnhof und sichere Abstellanlagen machen das Radfahren attraktiv. Unerlässlich ist Tempo 30 in den Ortschaften.“

Susanne Dannhauer, SPD

Andreas Genske. Quelle: privat

„Richtige Radwege statt gefährlicher Schutzstreifen. Jedem Verkehrseilnehmer seinen Raum geben mit Verständnis und Toleranz, unabhängig von Verkehrsmittel und Alter.“

Andreas Genske, FDP

Hans-Ullrich Gebauer. Quelle: privat

„Der Radweg von Großburgwedel nach Oldhorst, wie auch andere außerörtliche Radwege sollen endlich fertiggestellt werden. Wir wollen den weiteren Radwegausbau nach Schillerslage, sowie den Lückenschluß von Fuhrberg nach Celle.“

Hans-Ullrich Gebauer, AfD

Von Nina Andresen