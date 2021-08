Ob Verkehr, Bildung oder Wohnraum: Die HAZ/NP-Lokalredaktion hat die zur Kommunalwahl in Burgwedel antretenden Parteien zu den wichtigsten Themen befragt. Lesen Sie hier die Antworten. An welchen Stellen in der Stadt decken Neubaugebiete die enorme Nachfrage nach Grundstücken? Sind Tiny Houses das Wohnen von morgen?