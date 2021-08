In Thönse haben die Pläne für den Neubau von Mehrfamilienhäusern für Ärger gesorgt. Doch wie viel Veränderung brauchen die Dörfer in Burgwedel? Wir haben die Bürgermeisterkandidatin und die -kandidaten nach ihrer Meinung gefragt.

Am Strubuschweg in Thönse könnten vielleicht Mehrfamilienhäuser entstehen – das hat den Ärger bei Anwohnerinnen und Anwohnern geweckt. Doch wie kann der Wohnungsknappheit begegnet werden und trotzdem der dörfliche Charakter in Burgwedels Ortsteilen erhalten bleiben? Quelle: Alina Stillahn (Archiv)