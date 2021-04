2021 ist ein Superwahljahr: Am 12. September ist Kommunalwahl in Niedersachsen und zwei Wochen später Bundestagswahl. In Burgwedel werden unter anderem Rat und Bürgermeister gewählt. Wer wird kandidieren? HAZ und NP informieren an dieser Stelle fortlaufend darüber, was bei der Wahl wichtig ist.