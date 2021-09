In 55 Minuten schließen die Wahllokale in Burgwedel, so lange können die Wahlberechtigten noch über den künftigen Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin abstimmen. Die HAZ/NP-Redaktion hatte Amtsinhaber Axel Düker (SPD) und die Herausforderer Ortrud Wendt (CDU) und Ulrich Friedrich (FDP) aufs Podium gebeten und ihnen Fragen der Leser gestellt. Sehen Sie hier im Video die Highlights der Debatte. Im Link darunter finden Sie das Video in voller Länge sowie eine ausführliche Analyse.