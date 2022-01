Großburgwedel

2029 soll das neue Krankenhaus Großburgwedel mit einer 32.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und 285 Betten an der Kreuzung Heisterholz und Hannoversche Straße in Großburgwedel in Betrieb genommen werden. So zumindest die Planung. Noch ist der über eine europaweite Ausschreibung gesuchte Generalplaner für das gesamte Projekt aber nicht gefunden. Der KRH-Chefplaner Hermann Stockhorst hatte im März 2021 prognostiziert, dass Ende des Jahres die ersten Ideen der an der Ausschreibung teilnehmenden Architekturbüros und erste Visualisierungen auf dem Tisch liegen könnten. Doch soweit ist man nun doch noch nicht.

Pandemie sorgt für Verzögerungen

Pandemiebedingt sei es zu Verzögerungen gekommen, teilt Nikolas Gerdau von der Unternehmenskommunikation des Klinikum Region Hannover (KRH) auf Nachfrage mit. „Wir befinden uns aktuell im Vergabeverfahren für die Projektsteuerung.“ Direkt im Anschluss daran solle dann die Ausschreibung des Generalplaners erfolgen, bei dem die Projektsteuerung das KRH unterstütze.

Das Klinikum Großburgwedel soll mit dem Neubau vom Grund- zum Schwerpunktversorger werden – mit einem Herzkatheterlabor und einem zusätzlichen Schwerpunkt für Darmkrebsoperationen, einem OP-Bereich mit sechs Operationssälen und zwei weiteren OPs für ambulante Operationen. Zudem sollen die bereits bestehenden Tumorzentren (Prostatakarzinomzentrum und Uro-Onkologisches Zentrum) vergrößert werden.

Neues Krankenhausgesetz soll Neubau nicht gefährden

Das neue Krankenhausgesetz, das die Große Koalition in Niedersachsen noch in dieser Wahlperiode beschließen will, soll keine negativen Auswirkungen auf die Kliniken in und um Hannover und damit auch auf den Neubau in Großburgwedel haben. Mit dem Gesetz will die Regierung Einfluss auf die künftige Kliniklandschaft des Landes nehmen. Als Konsequenz könnte jedem fünften Krankenhaus in Niedersachsen das Aus drohen. Pauschal die Schließung von Standorten zu fordern, sei der falsche Weg, sagte jüngst erst Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Die Region wolle einen anderen Weg gehen, die jeweiligen Standorte stärken und ihre Profile schärfen – so auch Großburgwedel.

Von Sandra Köhler