Großburgwedel

Mit Unterstützung von Feuerwehr und Stadtverwaltung ruft eine Initiative zu Spenden für die Ukraine auf. Initiiert hat die Aktion Anna Raddatz. Am Freitagmittag können Burgwedelerinnen und Burgwedeler ihre Spenden am Bauhof abgeben. Der Lkw einer polnischen Spedition soll dann in die polnische Stadt Leszno fahren, von wo aus die Hilfsgüter verteilt werden.

Die Oldhorsterin Raddatz kommt selbst aus der Nähe der Stadt. Von dort aus erreichte sie auch der Anruf ihrer Schwester am vergangenen Wochenende mit der Bitte um Unterstützung, wie die 40-Jährige erzählt. Polen hat bislang die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen, doch Raddatz schätzt, dass die Bevölkerung vor Ort die Menschen nicht lange unterstützen können wird. Als angespannt und ängstlich beschreibt Raddatz die Stimmung in Polen. „Man weiß nicht, ob man selbst die Taschen packen muss.“

So können Burgwedelerinnen und Burgwedeler helfen Am Freitag, 4. März, können Burgwedelerinnen und Burgwedeler ihre Spenden von 14 bis 18 Uhr am Bauhof abgeben. Die Einfahrt zum Bauhof ist über die Grüngutannahme. Die Abgabe der Spenden erfolgt dann unter den geltenden Hygienebestimmungen. Benötigt werden Windeln, Verbandsmaterial, Babynahrung, Desinfektionsmittel, Wundcreme und Salben, Einweghandschuhe, Konserven, Decken und Schlafsäcke, Winterjacken, Mützen und Handschuhe, warme Socken, Taschenlampen und Batterien. Die Organisatoren bitten darum, die Spenden in einem Karton zu verpacken. Spielsachen und anderen Kleiderspenden werden nicht benötigt, denn sie würden zu viel Platz wegnehmen, sagt Anna Raddatz. Bei Fragen können sich Burgwedelerinnen und Burgwedeler an sie unter Telefon (0160) 98925708 wenden.

„Wir würden so etwas ohne Feuerwehr auch gar nicht starten“

Sie selbst engagiert sich gemeinsam mit ihrem Mann Holger in der Feuerwehr, deswegen galt ihr erster Anruf auch Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger. „Wir würden so etwas ohne die Feuerwehr auch nicht starten können“, sagt Raddatz. Die Mitglieder der Feuerwehr sollen laut Stadtbrandmeister Rüdiger bei der Annahme der Spenden, beim Beladen des Transporters und beim Verpacken auf die Paletten helfen. Wann der 30-Tonner kommen und auch wieder abfahren wird, können die Organisatoren noch nicht genau sagen. „Der kann genausogut nachts kommen, dann wird er eben nachts beladen“, sagt Rüdiger. Neben dem Engagement der Feuerwehrleute kann Raddatz auch auf die Stadt zählen. Die stellt das Gelände des Bauhofs zur Verfügung.

Dabei war es allen Beteiligten wichtig, die Sache nicht „kopflos“ anzugehen. So haben sie eine Liste erstellt, welche Spenden benötigt werden. Auch Geldspenden werden angenommen. Von dem Geld soll noch in Deutschland das, was noch fehlt, gekauft werden. Von Leszno in Polen aus sollen die Hilfsgüter dann verteilt werden – zum einen an die Geflüchteten in Polen, zum anderen aber weiter an die Grenze und bis in die Ukraine hinein.

Auch Gemeinden sammeln Spenden

Raddatz hofft nun, dass sich möglichst viele Burgwedelerinnen und Burgwedeler an der Aktion beteiligen. Es ist nicht die einzige Unterstützung, die sich in Burgwedel formiert. So kamen bereits bei dem Friedensgebet am vergangenen Sonntag laut Pastorin Bodil Reller mehr als 550 Euro für die ukrainische St.-Wolodymyr-Gemeinde in Hannover zusammen.

Von Alina Stillahn