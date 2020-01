„Kunst in Bewegung“: Großburgwedel verwandelt sich in eine Galerie

Großburgwedel

Ob Gemälde in der Scheune, Schmuckdesign im Garten oder Kunstwerke im eigenen Atelier – für zwei Tage verwandelt sich Großburgwedel am 16. und 17. Mai in eine große Galerie. Bereits zum 14. Mal werden bei „Kunst in Bewegung“ (KiB) große und kleine Werke präsentiert. Und noch können sich alle Kunstschaffenden dazu anmelden, die ihre Arbeiten vor einem breiten Publikum ausstellen möchten.

Die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK), die das Kunst-Wochenende organisiert, möchte den Besuchern wieder eine große Auswahl an Schaffensformen bieten – und das in außergewöhnlicher Umgebung: etwa unter freiem Himmel, im eigenen Wohnzimmer oder im Rathaus. Kunstinteressierte dürfen sich unter anderem auf Fotografien, Keramiken und Objektkunst freuen. Auch Werke aus Materialien wie Holz, Stein und Glas werden zu sehen sein.

Künstler erklären ihre Werke

Die Besucher können die verschiedenen Ausstellungsorte zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem Auto erkunden. Außer den Kunstwerken stehen vor Ort auch immer kleine Erfrischungen bereit. Die Künstler als jeweilige Gastgeber werden zudem über ihre Techniken und die Intention, die hinter dem jeweiligen Kunstwerk steckt, informieren. So können Interessierte die Werke nicht nur bewundern, sondern diese auch besser kennenlernen oder anschließend selbst kreativ tätig werden.

In den vergangenen Jahren ist der künstlerische Spaziergang sehr beliebt gewesen. 2019 kamen allein am Sonnabend rund 600 Gäste, darunter viele aus den umliegenden Kommunen. Über diesen Zuspruch freuten sich auch die Organisatoren Elke Seitz, Maria Hausknecht, Matthias Gierten und Karl-Heinz Schridde. An 21 Orten stellten damals insgesamt 42 Kunstschaffende ihre Werke aus. Wie viele Künstler es in diesem Jahr werden, steht noch nicht fest.

Jetzt für KiB anmelden

Künstler, die ihr Werk in diesem Jahr in Großburgwedel präsentieren möchte, können sich noch bis Ende Januar für „Kunst in Bewegung“ anmelden. Die nötigen Unterlagen sowie weitere Informationen gibt es auf www.kunstinbewegung.de. Der Ausstellungskatalog soll von Mitte April an verteilt werden.

Die Ausstellungsorte werden am Sonnabend, 16. Mai, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 17. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein. Besucher können sich ohne Eintritt umschauen. Bei fast allen Künstlern besteht die Möglichkeit, die Kunstwerke zu erwerben.

