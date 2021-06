Isernhagen

Der Kunstverein Burgwedel-Isernhagen bietet im Rahmen der Intraregionale ein Open-Air-Konzert im Friedenshain in Isernhagen F.B. an. Am Sonnabend, 26. Juni, tritt dort um 20 Uhr das Ensemble Sedaa auf. Das erste Konzert um 17 Uhr ist bereits ausverkauft.

Naturklänge aus der traditionellen mongolischen Musik

Von Naturklängen inspirierte Kompositionen der mongolisch-persischen Formation Sedaa sollen die Besucher im Park des Friedenshains verzaubern: Das Ensemble verbindet Klänge der traditionellen mongolischen Musik mit orientalischen Harmonien und Rhythmen. Vibrierende Untertongesänge, der Kehlgesang Hömii sowie die Klänge der Pferdekopfgeige Morin Khuur verschmelzen mit Trommelrhythmen zu ganz besonderer Musik. Die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Sänger Nasaa Nasanjargal und Naraa Naranbaatar entführen gemeinsam mit dem iranischen Multiinstrumentalisten Omid Bahadori in eine exotische Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe.

Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich und möglich unter Telefon (05139) 4676 oder 9879050 sowie per E-Mail an info@kunstverein-bwi.de. Es gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln. Da wenige Parkplätze vor Ort vorhanden sind, empfiehlt der Kunstverein den Besuchern, den Friedenshain mit dem Fahrrad anzusteuern.

Von Carina Bahl