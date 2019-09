Hannover

Den Vorwürfen, die Andrea K. zur Last gelegt werden, haftet etwas Monströses an. Am Montagmorgen um halb zehn, eine halbe Stunde nach Prozessbeginn am Landgericht Hannover, ist die Anklageverlesung beendet. Und alle Verfahrensbeteiligten und Zuschauer fragen sich: Kann das wahr sein? Sitzt hier wirklich ein...