Die Mitarbeiterinnen des Diakonieverbandes Hannover-Land in Langenhagen und Burgwedel können Menschen in vielen schwierigen Lebenslagen unterstützen. Nach einigen Wechseln in den vergangenen Jahren hat sich mittlerweile ein Team konstituiert, das Menschen in ganz verschiedenen Notlagen Begleitung und konkrete Hilfe anbieten kann.

Der Superintendent des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen ist froh, dass das Team nach Elternzeit und Vertretung nun wieder komplett ist. „Schön, dass die Diakonie hier Gesichter hat“, sagt Holger Grünjes. Jessica Kind ( Langenhagen), die wie ihre Kollegin Angela Carld ( Burgwedel) als Kirchenkreissozialarbeiterin tätig ist, drückt es so aus: „Wir wollen zeigen, dass wir da, dass wir vor Ort sind – und dass wir trotz der Corona-Pandemie auch persönliche Gespräche führen.“

Kirchensozialarbeit dient als erste Anlaufstelle

Ob Langzeitarbeitslose, Obdachlose, Flüchtlinge, Ältere mit kleiner Rente oder kinderreiche Familien: Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen kommen zu Kind und Carld in die Beratungen. „Wir sind eine erste Anlaufstelle. Wir beraten selbst, vermitteln die Hilfesuchenden aber auch weiter“, sagt Carld. Konkret gehe es im ersten Schritt um die Frage, ob die gesetzlichen Möglichkeiten im Einzelfall ausgeschöpft sind. „Ist beispielsweise die Grundsicherung im Alter beantragt oder vielleicht aus Scham nicht?“ Falls nicht, helfen die Kirchenkreissozialarbeiterinnen beim Ausfüllen des Antrags – und falls doch, beim Prüfen des Bescheids und einem eventuellen Widerspruchsverfahren.

Sind die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, kann der Diakonieverband auch selbst helfen, beispielsweise die Reparaturkosten für die defekte Waschmaschine übernehmen. Eine weitere Möglichkeit zur finanziellen Förderung Bedürftiger besteht zudem über die General-Wöhler-Stiftung in Großburgwedel.

Auch obdachlose Menschen finden bei der Diakonie Ansprechpartnerinnen, die ihnen zuhören. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kuren ermöglichen Abstand vom Stress der Corona-Zeit

Astrid Kempf kümmert sich bereits seit 15 Jahren für den Diakonieverband Hannover-Land um die Kuren-Beratung. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe die Nachfrage spürbar angezogen, so ihre Beobachtung. Homeoffice und -schooling, dazu teils auch existenzielle Sorgen: Das sei gerade für Frauen stressig und eine große Belastung, das führe zu Erschöpfung. „Dann ermöglicht eine Kur es, Abstand zu bekommen, sich auch einfach mal an den gedeckten Tisch zu setzen.“ Gute Nachricht für alle Interessierten: „Es ist leichter geworden, eine Bewilligung der Krankenkasse für eine Kur zu bekommen“, sagt Kempf.

Schwangerenberatung gewinnt an Bedeutung

Mit psychosomatischen Problemen der Betroffenen, aber auch mit Geldsorgen bekommt es Anne-Marei Stamme immer wieder zu tun. Sie kümmert sich in Langenhagen um die Schwangeren- und Schwangerschaftkonfliktberatung – kostenlos, konfessionsunabhängig und auf Wunsch anonym. Auch sie hat in Folge des Lockdowns im Frühjahr eine Entwicklung festgestellt: deutlich mehr ungeplante und ungewollte Schwangerschaften. Bis Anfang Oktober hat sie bereits mehr als 170 Beratungen gezählt. Offenbar hätten viele Paare mehr Zeit als sonst miteinander verbracht, so ihre Erklärung.

Zu Stamme kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und von unterschiedlichem Bildungsniveau, rund 70 Prozent haben eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie kläre mittlerweile viel über Verhütung auf, berichtet Stamme. Früher habe es Gespräche mit den eigenen Eltern gegeben, heute informiere sich mancher offenbar aus wenig serösen Quellen, so ihr Eindruck.

Für manche Frauen bringt ihre Schwangerschaft auch Zukunftsängste mit sich. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Ehrenamtliche helfen Älteren

Den diakonischen Handwerkerservice als Kooperationsprojekt der Langenhagener Kirchengemeinden und des Diakonieverbandes gibt es bereits seit zehn Jahren. Ehrenamtliche wechseln Glühlampen, reparieren tropfende Wasserhähne oder stellen die Programme am neuen Fernseher ein.

Noch ganz neu ist das Projekt Helfende Hände als ebenfalls ehrenamtliche, nachbarschaftliche Unterstützung für Senioren. „Wir wollen damit der Einsamkeit im Alter entgegenwirken und Älteren Zeit schenken“, sagt Projektleiterin Jessica Kind. Im April, mitten im Lockdown, gestartet, hat sie bereits fünf Ehrenamtliche zwischen Mitte 30 und Mitte 70 gefunden, die Ältere beispielsweise bei Spaziergängen begleiten oder sich Zeit für Gespräche nehmen – coronabedingt auf Abstand oder am Telefon. Der Diakonieverband freut sich für diesen, aber auch andere Bereiche immer über neue Ehrenamtliche als Verstärkung.

Alle Angebote und Kontaktmöglichkeiten finden sich im Internet auf der Seite des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen unter www.kirche-burgwedel-langenhagen.de sowie auf der Seite des Diakonieverbandes Hannover-Land auf www.dv-hl.de.

