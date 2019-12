Langenhagen/Burgwedel/Wedemark/Isernhagen

Nun ist es ernst mit dem neuen pastoralen Raum der katholischen Kirchengemeinden im Norden der Region Hannover und darüber hinaus. Zu Aufbruch und Zusammenarbeit mit dem neuen leitenden Pfarrer Hartmut Lütge aus der Wedemärker Kirchengemeinde St.-Maria-Immaculata und dem neuen Team bekannte sich in der Langenhagener Kirche die Liebfrauen-Gemeinde in einer Messe. Zur Gemeinde gehört seit der Fusion vor einigen Jahren auch Zwölf Apostel.

Ebenso sachlich wie feierlich formulierten die Beteiligten ihre Aufgaben und Ziele in dieser Einführung. Der Regionaldechant Propst Christian Wirz vollzog im Namen von Bischof Heiner Wilmer die Entsendung des Teams in den Dienst und verlas die Urkunden. Damit werde – gerade am Beginn des neuen Kirchenjahres mit dem Advent - der „überpfarrliche Personaleinsatz“ neu eingeführt.

Händedruck und bekräftigende Worte in Reihe: Propst Christian Wirz hat das Team (vorn Gemeindereferent Thomas Schenk aus Mellendorf) in den neuen kirchlichen Dienst eingeführt. Quelle: Ursula Kallenbach

Die neuen Wege sind auch lang

Pfarrer Lütge ist mit Wirkung zum 30. Januar 2020 die Leitung dreier Pfarreien übertragen: St.-Maria-Immaculata in Mellendorf, St. Paulus in Burgwedel/Isernhagen und Liebfrauen in Langenhagen. Dem Leitungsteam gehören außerdem an: Pfarrer Ivan Mykhailiuk, die Gemeindereferenten Thomas Schenk und Michael Habel sowie Pastoralassistent Benedikt Koßmann.

Dass damit eine neue Art der Arbeit mit oft langen Wegen und Absprachen beginne, sprach der Propst offen an, ebenso die viele Gemeindemitglieder bewegende Frage, ob ihre Pfarrei noch ihre eigene Prägung behalten könne. Der Ort bleibe, aber die Gläubigen hätten es nun mit mehreren Menschen in einem Team zu tun, bestätigte Wirz. Er bat das Team im pastoralen Dienst und die Gemeinden, sich auf den Weg zu begeben und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.

Gemeinde zur Zusammenarbeit bereit

Für die Liebfrauengemeinde drückten Claudia Hopfe, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Heinrich Schütte, Kirchenvorstand, und die Leiterin der Kindertagesstätte Zwölf Apostel, Gabriele Hellfeuer, ihre Zuversicht und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in dem neuen kirchlichen Gefüge aus. Auch die ökumenischen Kollegen aus der Elisabethkirche, Bettina Praßler-Kröncke und Thorsten Kröncke, überbrachten nach der Messe ihre guten Wünsche; für ein Beisammensein und Kennenlernen war vor der Kirche und im Pfarrheim Gelegenheit.

10.000 Katholiken gilt es zu betreuen

Die Liebfrauen-Gemeinde umfasst etwa 5600 Gläubige; insgesamt mit der Marienkirche in Mellendorf, zu der auch Schwarmstedt gehört, und St. Paulus in Burgwedel seien nun mit dem Neustart gut 10.000 Katholiken in diesem Nordbereich zu betreuen, erläuterte Hopfe auf Nachfrage . Wie es nun weitergehe, sei in der Liebfrauen-Kirchengemeinde schon seit fünf Jahren ausgearbeitet worden, sagte Hopfe. „Wir haben unseren Weg in einem Pastoralkonzept formuliert. Jetzt werden wir gemeinsam mit dem neuen Team noch einmal daraufschauen.“ Anfang 2020 wollen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat dieses Konzept verabschieden. Es werde, so Hopfe, der Handlungsrahmen für alle sein.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach