Langenhagen

Seit kurzer Zeit ist bekannt: Marco Brunotte hört demnächst als SPD-Parteichef in Langenhagen auf. Bei der nächsten Versammlung des Ortsvereins im März tritt er nicht zur Wiederwahl an. Stattdessen kandidieren Anja Sander und Tim Julian Wook als Duo für den Vorsitz.

Über seine Beweggründe nach immerhin 20-jähriger Amtszeit hat der heute 42 Jahre alte Politiker im Vorfeld mit dieser Zeitung gesprochen. Dabei wird rasch klar, amtsmüde oder gar verdrossen ist er nach dieser recht langen Zeit nicht. Ganz im Gegenteil: Er ist angriffslustig wie eh und je – und bleibt mit ganzer Seele Sozialdemokrat. Nun will er aber jüngeren Genossen den Vortritt lassen. Auch wegen des frischen Windes, den er damals zur Jahrtausendwende selbst in Langenhagen verbreitet hat.

Herr Brunotte, warum ziehen Sie sich aus dem Parteiamt zurück?

In erster Linie aus beruflichen Gründen. Doch auch die familiäre Situation ( Brunotte ist Vater einer kleinen Tochter/Anm. d. Red.) fordert mich. Und speziell das ist auch gut so. Zudem sind 20 Jahre irgendwann einmal genug, da tut ein Wechsel gut.

Sie sind seit geraumer Zeit nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch im Vorstand der SPD aktiv, zuletzt als Vorsitzender. Seit wann genau?

Seit 2000 stehe ich an der Spitze des Ortsvereins. Zuvor war ich zwei Jahre im erweiterten Vorstand tätig. In der SPD bin ich in diesem Jahr übrigens seit 25 Jahren.

Was war der Anlass für Ihr politisches Engagement?

Begonnen habe ich als Schülersprecher an der IGS Langenhagen. Prägend war aber auch das damalige Wiedererstarken von rechtsradikalen Strömungen in Langenhagen, etwa durch die damalige Wiesenauer Szene. Dagegen wollte ich mit Freunden etwas unternehmen, politisch – und habe das wohl auch geschafft. Speziell in der Anfangszeit bin ich bei der Polizei sogar vollkommen unbegründet von der NPD angezeigt worden, geriet so kurz ins Visier der Justiz. Doch das ist für mich ohne Folgen geblieben (lacht).

Hat Ihr Rückzug vom Vorsitz auch etwas mit Anfeindungen zu tun, denen politische Akteure derzeit ausgesetzt sind?

Nein, auf keinen Fall. Diese Anfeindungen hat es schon immer gegeben, zumindest in den letzten 20 Jahren. Gleichwohl muss ich zugeben, dass die Geschwindigkeit durch die sozialen Medien wie Facebook deutlich zugenommen hat.

Sie waren ja auch zwei Legislaturperioden im Landtag vertreten. Hat sich diese Arbeit großartig von der eines Ratsmitglieds in Langenhagen unterschieden?

Ja. Ich hatte das große Glück, dass ich das, was ich zuvor ehrenamtlich gemacht habe, dann als Abgeordneter hauptberuflich machen durfte. Da hatte ich mehr Zeit für alles, und es gab andere, viel größere Stellschrauben, um mehr zu bewirken. In der ersten Legislaturperiode war die SPD in der Opposition. Das war für mich gut. So konnte ich mich in die Arbeit reinfinden. In meiner zweiten Legislatur durfte ich viele Themen bearbeiten. Ich habe die Arbeit in meinem Wahlkreis sehr genossen. Als Abgeordneter hatte ich die Möglichkeit, in viele für andere verschlossene Welten zu schauen und mir ein eigenes Bild zu machen. Und vor allem auch vielleicht unangenehme Fragen zu stellen.

Und was ist, wenn Ministerpräsident und Parteikollege Stephan Weil kommt und fragt, ob Sie noch mal für den Landtag kandidieren wollen?

Das würde mich zwar sehr ehren. Aber ich werde meine neue Arbeitsstelle definitiv nicht verlassen. Dafür macht mir diese Tätigkeit zu viel Spaß.

Bedeutet der Rückzug vom Parteivorsitz auch einen Rückzug aus der Kommunalpolitik, vielleicht einen schleichenden?

Erst einmal bin ich noch gewählt. Und bis zur nächsten Kommunalwahl bleibe ich dem Rat der Stadt Langenhagen erhalten. Was danach kommt, muss man schauen. Vielleicht werde ich von meiner Partei auch gar nicht mehr als Kandidat aufgestellt (lacht). Auf alle Fälle bleibe ich ein politischer Mensch.

Gibt es Parallelen Ihrer politischen Arbeit zu der neuen Tätigkeit in der AWO?

Ja klar. In meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des AWO-Bezirksverbands Hannover kann ich auf mein parteiübergreifendes Netzwerk aus zehn Jahren Landtag zurückgreifen und habe ein Verständnis für politische Prozesse, wie zum Beispiel Gesetzgebung. Und als Verantwortlicher eines Wohlfahrtsverbandes bin ich heute in vielen Kommunen unterwegs und im Kontakt mit Ehrenamtlichen. Da hilft die Erfahrung aus vielen Jahren Kommunalpolitik.

Langenhagens SPD-Chef Marco Brunotte – hier im Jahr 2005 – sagt: „Als Vorsitzender ist es wirklich immer ein schönes Erlebnis, wenn man eine Wahl gewinnt.“ Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Was war in Ihrer Zeit als Vorsitzender und Kommunalpolitiker das schönste, was das schlimmste Erlebnis?

Als Vorsitzender ist es wirklich immer ein schönes Erlebnis, wenn man eine Wahl gewinnt. 2006 gelang dies, als die SPD die Ratsmehrheit gewann und anschließend mit Friedhelm Fischer den Bürgermeister stellte. Das war ein Erfolg des gesamten Teams. Krachende Wahlniederlagen sind indes nicht so schön, wie beispielsweise 2001 mit dem Kandidaten Siegfried Frohner. Das war für mich als junger Parteivorsitzender schlimm. Doch dann kam der Ehrgeiz, und wir haben gesagt: „Jetzt holen wir es uns zurück.“ Das Schöne an der Kommunalpolitik ist, dass man sehr schnell sieht, was man verantwortet hat. Zudem kann man relativ schnell auch Veränderungen herbeiführen. Die Idee zum Maja-Projekt (Mobile aufsuchende Jugendarbeit in Langenhagen/Anm. d. Red.) ist beispielsweise bei uns zu Hause am Küchentisch entstanden.

Geschafft: SPD-Chef Marco Brunotte nimmt im September 2006 die Wahlplakate von Friedhelm Fischer im Stadtgebiet ab. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für ihr Nachfolger-Duo?

Zunächst einmal müssen wir auf der Versammlung am 19. März eine Satzungsänderung beschließen, um auch ein Duo wählen zu können. Die erste große Herausforderung werden die Kommunal- und die Bundestagswahl 2021 sein. Doch ich glaube, dass sich Anja Sander und Tim Julian Wook gegenseitig gut ergänzen.

Haben Sie ein bestelltes Feld hinterlassen?

Ein bestelltes Feld gibt es nicht, das wäre auch für die Nachfolger unfair. Es gibt immer etwas zu tun. Sie müssen eigene Akzente setzen. Es wäre auch anmaßend, zu behaupten, es läuft alles.

Wie ist die Situation im Ortsverein Langenhagen, gibt es ein Nachwuchsproblem?

Derzeit ist es, wie überall im Ehrenamt so, dass es immer schwieriger wird, Leute für einen verantwortlichen Posten zu finden. Wir sind im Moment stabil bei knapp 300 Mitgliedern. Es gibt zwar keinen Hype, dass die Leute Schlange stehen und in die Partei eintreten wollen, aber immer wieder mal kommen Neue hinzu. Auch Austritte gibt es ab und zu. Aber es sind nicht so viele, wie nach der Agenda 2010. Damals wurden einige Parteibücher zurückgegeben.

Wir blicken auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Ist Ihnen angesichts der Umfrageergebnisse auf Bundesebene für ihre Partei bange?

Wenn wir nach dem Bundestrend gehen, hätten wir schon bei der letzten Kommunalwahl ein deutlich schlechteres Ergebnis in Langenhagen erzielen müssen. Doch wir sind stärkste Kraft geworden. Aber ich glaube schon, dass es eine ganz schöne Anstrengung sein wird, sich abzukoppeln. Ich bin mir aber sicher, wir können hier vor Ort Wahlkampf und insbesondere vor einer Kommunalwahl. Dann gibt es eine besondere Motivation, sich zu engagieren. Ich glaube, dass da einiges drin ist.

Welche Themen sollte oder müsste die SPD in Langenhagen Ihrer Ansicht nach derzeit besetzen?

Wir haben hier in Langenhagen häufig einen guten Konsens. In der Vergangenheit haben wir viel Wert auf gut ausgestattete und präventive Kinder- und Jugendarbeit gelegt. Handlungsdruck gibt es beim Ausbau der Plätze zur Kinderbetreuung und natürlich der Schulsanierung. Beim Klimaaktionsprogramm sind die Parteien zunächst alle unterschiedlich angetreten. Jetzt rücken wir bei den Lösungsansätzen näher zusammen.

Für 20 Jahre als Politiker im Langenhagener Rat wird Marco Brunotte (rechts) von Bürgermeister Mirko Heuer im Herbst 2017 geehrt. Er überreicht Brunotte die goldene Ehrennadel. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Wen sollte Ihrer Ansicht nach die SPD als Bürgermeisterkandidaten aufstellen? Wie sieht bisher der Zeitplan für den Wahlkampf aus?

Wir sind derzeit im Findungsprozess. Die Partei hat eine Kommission einberufen, und jetzt gucken wir, wie wir uns aufstellen. Vermutlich nach den Sommerferien soll es Namen für eine Bürgermeisterkandidatur geben.

Zur Person: Marco Brunotte ist seit 25 Jahren SPD-Mitglied Marco Brunotte ist verheiratet und hat eine zweijährige Tochter. Der 42-Jährige ist 1995 in die SPD eingetreten. Von 1998 bis 2000 hatte er das Amt des Schriftführers im Vorstand des Ortsvereins Langenhagen inne. Seit dem Jahrtausendwechsel ist er Vorsitzender. Parallel dazu ist er auch im Rat der Stadt Langenhagen seit 1997 ehrenamtlich aktiv. Von 2008 bis 2017 war er im niedersächsischen Landtag als Abgeordneter – hauptamtlich. Trotz guten Ergebnisses bei der letzten Landtagswahl scheiterte er beim dem Versuch, ein drittes Mal in das Parlament einzuziehen. Der Grund war ein sehr schlechter Platz auf der Wahlliste. Erst im Januar ist Brunotte mit der Ehrennadel seiner Partei für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Seit 2016 ist Brunotte Präsident des AWO-Bezirksverbands Hannover. Dort vertritt er etwa 16.000 Mitglieder in 18 Kreisverbänden und hat 2300 Mitarbeiter.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley und Sven Warnecke