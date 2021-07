Langenhagen

Seit Jahren ist der Handelshof am Bahnhof Langenhagen-Zentrum als Schandfleck identifiziert. Nach einem Gutachterverfahren im Jahr 2008 folgten Workshops mit Beteiligung der Bürger und der Politik, die ebenfalls für das Entree der Stadt eine Veränderung eingefordert hatten. In der Folge verstand das die Verwaltung als Arbeitsauftrag – und machte Nägel mit Köpfen.

Bei der Suche nach einem Investor wurde die Stadt dann bei der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg – kurz BraWo – fündig. Das Geldinstitut wollte das gut 4000 Quadratmeter große Areal, das bis heute als geschotterter Autoparkplatz dient, bebauen. Ein fünfstöckiges Gebäude mit Laden- und Büroflächen sowie Wohnungen sollte auf dem Handelshof entstehen. Das Grundstück wollte die Verwaltung nach eigenem Bekunden zum Preis des sogenannten Bodenrichtwertes für 350 bis 400 Euro pro Quadratmeter verkaufen. Mit den Einnahmen sollte die Straße Handelshof und die angrenzende Grünfläche umgestaltet werden.

Politik fordert mehr Mitspracherecht ein

Doch genau gegen diese Pläne regte sich Widerstand von Seiten der Politik – zumal der Investor auch gehörig aufs Tempo drückte, bereits Ende 2021 mit dem Bau beginnen wollte. Nach den ersten Beratungen in den Fachausschüssen stellten nun sowohl die Grünen/Unabhängigen wie auch die SPD Änderungsanträge, die nun in der jüngsten Sitzung des Langenhagener Rates diskutiert wurden.

Eine freie Fläche mitten in einer Stadt wie Langenhagen ist ein rares Gut. Ratsherr Wilhelm O. Behrens aus der Fraktion Grüne/Unabhängige sprach beim Handelshof von einer „never ending story“. Doch neben den von der Verwaltung präsentierten Plänen des Investors behagte vielen auch der Quadratmeterpreis nicht. Aus diesem Grund sollte das Grundstück für 750 Euro pro Quadratmeter angeboten werden, schlugen die Grünen vor.

Behrens: Verwaltung hat „desaströses“ Konzept

Mehr noch: Behrens bezeichnete das von der Verwaltung vorgestellte Konzept als desaströs. Dabei geht es seinen Angaben zufolge nicht nur um die seiner Ansicht nach mangelhafte Optik des Gebäudes, sondern auch um ein fehlendes Verkehrskonzept für den öffentlichen Nahverkehr dort. Ihm seien zu viele Fragen offengeblieben. Diesem Antrag folgte der Langenhagener Rat indes mehrheitlich nicht.

Die SPD-Fraktion forderte per Antrag eine öffentliche Ausschreibung des Grundstücks – mit zuvor definierten Mindestkriterien. Dazu sollte aber auch der Preis des Areals gehören. Die Sozialdemokraten versprechen sich davon nicht nur einen höheren Erlös pro Quadratmeter, sondern auch eine Vielzahl von Entwürfen. Zudem sollten weitere Kriterien wie Nutzung und Funktion stärker in den Mittelpunkt gerückt werden, argumentierte Irina Brunotte im Rat. Weitere Aspekte sind städtebaulicher Natur – also etwa Architektur und ökologische Standards.

Für SPD ist der Preis nicht einziges Kriterium

Den Sozialdemokraten schwebt Brunottes Angaben zufolge vor, dass im Rathaus Kriterien erarbeitet werden sollen, die dann die Politik absegnet. „Wir wünschen uns von der Verwaltung einen Vorschlag“, betont sie – als Diskussionsgrundlage. Das sichere an dieser wichtigen Stelle ein Mitspracherecht der Fraktionen. Und Brunotte machte auch deutlich, dass den Sozialdemokraten an dieser zentralen Stelle Langenhagens die künftige Nutzung des Gebäudes wichtiger sei als der beim Verkauf erzielte Quadratmeterpreis. Deshalb sei der Gedanke einer Ausschreibung sehr charmant. Denn aus Sicht der SPD gebe es mit der Entwicklung des Handelshofs keinen Zeitdruck, hob Brunotte hervor.

Die CDU zeigte sich mit dem nun vorgebrachten Vorschlag nicht einverstanden. Man habe große Bedenken bei einer Ausschreibung, warnte Bernhard Döhner. Investoren würden so auf etwas „festgenagelt“, was nicht gewollt sei. Den Christdemokraten schwebt vor, einen Investor zu suchen und dann politisch Einfluss zu nehmen. Seine Fraktionskollegin Claudia Hopfe befürchtet, mit zu eng gefassten Kriterien Investoren gar abzuschrecken. „Das ist nicht zielführend, wenn dort etwas passieren soll.“

Politischer Beschluss verzögert Projekt erheblich

Letztlich wurde mehrheitlich dem Antrag der SPD im Rat zugestimmt. „Wir machen Vorgaben im Ausschreibungstext, daran müssen sich Investoren halten“, argumentierte letztlich SPD-Fraktionschef Marc Köhler. „Mehr geht nicht.“

Bürgermeister und Verwaltungschef Mirko Heuer sieht die Angelegenheit indes ganz anders. Seinen Angaben zufolge bedeute dieser politische Beschluss, dass die Bebauung des Handelshofs so um geraume Zeit zurückgeworfen werde. Nicht nur das. Auch die Gestaltung des benachbarten sogenannten Grünwald-Geländes muss nun verschoben werden. Denn ursprünglich hatte die Verwaltung geplant, mit den Erlösen aus dem Grundstücksverkauf diesen Platz entsprechend zu gestalten.

Mit diesem Entwurf des Investors hat die Stadtverwaltung versucht, die Langenhagener Politik zu überzeugen. Quelle: Stadt Langenhagen

Allerdings machte Heuer auch deutlich, dass seine Mitarbeiter nun dem politischen Auftrag folgen. Was ihn indes massiv störe, sei, dass es zu dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf keinerlei inhaltliche Debatte gegeben habe. Denn allein der „Preis ist für die Gestaltung der Stadt kein zentrales Thema“, betonte Heuer. Die ablehnende Haltung von Seiten der Politik findet der Verwaltungschef „total schade“. Denn der vorgelegte Entwurf „wäre ein tolles Projekt gewesen“.

Von Sven Warnecke