Das Gelände der Firma Rüterbau erstreckt sich auf einem gut 53.000 Quadratmeter großen Areal, eingegrenzt von der Straße Am Pferdemarkt, dem Bahndamm und der Hanseatenstraße. In der Hochzeit fanden dort bis zu 1000 Menschen Arbeit. Doch das ist lange her. Seit vielen Monaten bestimmen die Abrissbagger das Bild. Jetzt knabbern Bagger an dem letzten noch verbliebenen Gebäude – der sogenannten Rotunde. Dieser prägnante Rundbau war das Wahrzeichen von Rüterbau.

Investor reicht Bauantrag ein

Inzwischen hat der Investor, die Alpha Industrial Advisors aus Frankfurt am Main, das Areal nicht nur erworben, sondern nach Informationen dieser Zeitung auch den Bauantrag bei der Stadt Langenhagen eingereicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg ist spezialisiert auf den Bau von Logistikstandorten.

Entsteht dort ein Logistikstandort?

Ein solcher Standort wäre nach Auskunft einer Sprecherin aus dem Rathaus dort durchaus möglich. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt dort ein Industriegebiet fest, in dem Gewerbe aller Art mit Einschränkungen möglich ist. In maximal drei Monaten wird mehr bekannt sein, denn so lange dauerte im vergangenen Jahr die durchschnittliche Bearbeitung von eingereichten Bauanträgen in Langenhagen.

Von Sven Warnecke