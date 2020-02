Engelbostel

An die Platte, fertig los: Der Wirtschaftsklub weiß, wie er seine Mitglieder im Norden der Region aus der Winterruhe holen kann. Ein Tischtennisturnier beim MTV Engelbostel in der Sporthalle am Klusmoor brachte alle Teilnehmer auf sportliche Betriebstemperatur und förderte den Zusammenhalt in der Gemeinschaft der Firmen und Institutionen.

„Wir wollten, dass dabei gute Spieler mit Leuten spielen können, die noch nie gespielt haben“, sagte Unternehmer und Organisator Olaf Krause. Erfahrungen aus früheren Veranstaltungen etwa mit Fußball ließen den Wirtschaftsklub einen neuen Weg suchen. „Bei Untrainierten kam es früher zu Verletzungen. Es sollen aber alle mit Spaß und Freude dabei sein“, sagte Krause. Die Tischtennis-Spartenleitung des MTV half zudem bei der Organisation.

Mit dem Tischtennisabteilungsleiter Marcus Bernhardt (links) vom MTV Engelbostel hat Olaf Krause vom Wirtschaftsklub den richtigen Partner für das Rundlaufevent gefunden. Quelle: Ursula Kallenbach

Teams kommen auch aus den Umlandkommunen

Neun Mannschaften mit 45 aktiven Spielern und etwa 20 Besucher nutzten den Tischtennisrundlauf um die grünen Platten herum für mehrere Stunden Fitness und Spaß. Aus Langenhagen kamen fünf Mannschaften, darunter das Bürgermeisterteam Mirko Heuer & Friends. Die Wedemark stellte zwei Mannschaften, darunter die Wedemark Scorpions. Aus Hannover und Garbsen nahm jeweils ein Team teil.

Jede Mannschaft hatte acht Runden zu bestehen – mit je zehn Minuten Konzentration und Rennen rund um die Platte. Die jeweiligen Mitspieler waren bunt zusammengesetzt und eher dynamisch als berechenbar. Auch Familien mit Kindern griffen zum Tischtennisschläger.

Wedemark und Langenhagen an der Platte: Wedemark Scorpions und Mirko Heuer & Friends haben ihren Spaß. Quelle: Ursula Kallenbach

Wirtschaftsklub wird Aktion fortsetzen

„Gut, wenn zehn Minuten vorbei sind. Es wird einem echt schwindelig“, gestand Markus Schinner aus der Mannschaft Pralle-Logistik aus Langenhagen in einer kurzen Verschnaufpause. „Es sind Leute dabei, die spielen richtig gut, aber alle können sich einbringen.“ Es sei ein Teamevent, hob er begeistert hervor. „Wir spielen mit Leuten, mit denen wir sonst arbeiten. Wir kennen die anderen Firmen schon und können außerdem den Sportverein noch unterstützen.“

Zum zweiten Mal schon bot der Wirtschaftsklub Tischtennis an. „Wir wollen das fortsetzen“, bestätigte Sprecher Olaf Krause. „Wir machen das jährlich. Wir nutzen die ruhige Zeit, wenn alle noch nicht so gestresst im Arbeitsmodus sind.“ Der ganze nördliche Beritt sei angesprochen – Firmen, Institutionen, private Zusammenschlüsse oder Vereine. Und: „Es können gern noch drei Mannschaften hinzukommen“. Für Essen und Getränke bei dem vierstündigen Turnier sorgte die MTV-Tischtennisabteilung. Sie erhält auch den Erlös aus dem sportlichen Nachmittag.

Stefan Pralle (von links), Dennis Kandler und Markus Schinner vom Pralle-Logistik-Team sind begeistert vom Turnier des Wirtschaftsklubs. Quelle: Ursula Kallenbach

Von Ursula Kallenbach