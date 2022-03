Langenhagen

Jugendliche ab zwölf Jahren können sich in den Osterferien im Schauspielern ausprobieren. Für die vom Kirchenkreisjugenddienst Burgwedel-Langenhagen und der Elisabethkirche in Langenhagen organisierte Theaterfreizeit gibt es noch einige Restplätze. Der Workshop startet in der ersten Osterferienwoche am Montag, 4. April, und dauert bis Freitag, 8. April. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich täglich von 10 bis 16 Uhr im Gemeindehaus neben der Elisabethkirche und essen auch gemeinsam zu Mittag.

Schön oder hässlich? Gut oder schlecht? Meinungen über die unterschiedlichsten Themen können weit auseinander reichen. „In dieser Vielfalt der Sichtweisen liegt das Potenzial für Kreativität, zugleich aber auch für Konflikte, wie wir sie – befeuert durch die Begleitumstände der Pandemie – in unserer Gesellschaft gerade zuhauf erleben“, heißt es in der Einladung zur Theaterfreizeit. Um diese Unterschiede solle es in dem Theaterworkshop „Ansichtssache“ gehen.

Teilnahme an Theaterfreizeit ist für Langenhagener Jugendliche kostenlos

Unter Anleitung der beiden Theater- und Zirkuspädagoginnen und ausgebildeten Clowns Stephanie Höll und Patricia Harlos machen Jugendliche ab zwölf Jahren ihre ersten Schritte auf der Bühne, lernen Schauspieltechniken kennen und entwickeln Szenen zum Kursthema. Benötigte Bühnenbilder und Requisiten sollen die Jugendlichen gemeinsam herstellen. Am Ende gibt es eine Präsentation. Ob diese vor Publikum oder im Filmformat stattfinde, hänge laut der Veranstalter von der Corona-Situation ab.

Die Teilnahme an der Freizeit ist kostenlos. Das Projekt wird im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ durch die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Verbindliche Anmeldungen zum Workshop können per E-Mail an patricia.harlos@gmx.de gerichtet werden. Ein kurzer Werbeclip zum Workshop ist auf der Website des Kirchenkreisjugenddienstes auf www.kirchenkreisjugenddienst.com zu sehen.

